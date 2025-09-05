Cómo mirar el eclipse de este domingo: ¿supone un riesgo para la vista?

Este domingo 7 de septiembre de 2025 toca mirar al cielo. Y toca porque viviremos una de esas noches en las se producen fenómenos con nuestros vecinos del espacio. Esas cosas que ocurren cada mucho. Esta vez toca un eclipse lunar total, también popularmente conocido como "Luna de Sangre", que será visible desde gran parte de España.

En la península, Baleares, Ceuta y Melilla, el eclipse total será visible desde las 19:31 hasta las 20:53 (hora peninsular), alcanzando su máximo a las 20:11. La fase parcial precederá y seguirá a la totalidad, comenzando alrededor de las 18:27. En Galicia occidental y Canarias, la Luna aparecerá ya eclipsada, por lo que solo se apreciará el final del fenómeno.

¿Es peligroso para la vista?

No. A diferencia de los eclipses solares, que sí exigen protección ocular especial, este eclipse lunar es completamente seguro para observar a simple vista. No se necesitan gafas especiales ni filtros de ningún tipo. Las únicas recomendaciones para observar este fenómeno tienen como objetivo poder disfrutarlo bien:

Por ejemplo, es importante buscar lugares con horizonte despejado, preferiblemente orientados al este, donde la Luna va a salir eclipsada. También conviene evitar zonas con contaminación lumínica intensa. Por ejemplo, los miradores, playas o entornos rurales son ideales.

Y aunque no es imprescindible para poder verlo, unos prismáticos o un pequeño telescopio mejoran, como es lógico, la experiencia. Porque muestran mejor los detalles de la superficie lunar y los tonos rojizos.

¿Por qué la luna se vuelve roja?

El astrofísico y divulgador científico Javier Armentia explica para Onda Cero que durante un eclipse total, "la luna, que está llena porque se encuentra al otro lado del Sol, se sumerge en la sombra de la Tierra. En ese momento debería estar oscura, pero adquiere un color rojizo, cobrizo".

Esa tonalidad, detalla Armentia, no es otra cosa que la luz del Sol filtrada por la atmósfera terrestre. "La atmósfera de la Tierra dispersa la luz azul, que es la que vemos en el cielo diurno, mientras que la luz roja sobrevive mejor. Esa es la luz de los amaneceres y atardeceres de todo el planeta, que viaja hasta la Luna durante un eclipse y le da ese aspecto cálido".

Audio: Javier Armentia, astrofísico y divulgador científico, para Onda Cero - Imagen: Onda Cero

Un momento especial para España

Este acontecimiento forma parte de la serie Saros 128 y es el segundo eclipse total de este año, tras el del 14 de marzo. Es también uno de los eclipses lunares más prolongados de la década.

Además, coincidirá con una luna llena, tradicionalmente conocida como la "Luna de la Cosecha" o "Luna del Maíz", lo que añade aún más atractivo a su contemplación.