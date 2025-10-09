Cómo es el kit de supervivencia que recomienda Europa ante un apagón

Tras el gran apagón del pasado 28 de abril, que dejó sin suministro eléctrico durante horas a buena parte de España, Portugal y el sur de Francia, se dispararon las búsquedas sobre el kit de supervivencia que recomienda Europa para situaciones de emergencia, como era ese caso. La inquietud ha vuelto a extenderse después de que Red Eléctrica Española (REE) advirtiera de “variaciones bruscas de tensión en la red peninsular” que, aunque dentro de los márgenes permitidos, podrían “desencadenar potencialmente desconexiones de demanda y generación”.

El kit de supervivencia recomendado por Bruselas

Siguiendo el modelo aplicado en países como Suecia o Francia, la Unión Europea aconseja disponer de una mochila accesible que permita actuar con rapidez y mantener la autonomía básica durante las primeras 72 horas. El kit debe incluir agua potable, alrededor de cinco o seis litros por persona, alimentos no perecederos que no requieran cocción, medicamentos personales y un botiquín básico con tiritas, gasas, esparadrapo y alcohol.

También se recomienda contar con una linterna y pilas de repuesto, velas y encendedores, una radio a pilas para recibir información en caso de caída de las redes, dinero en efectivo ante posibles fallos electrónicos, una batería de recambio para el teléfono móvil, una pequeña cocina portátil, una navaja multiusos, ropa de abrigo, una manta térmica y copias físicas de documentos esenciales como el DNI o las recetas médicas.

Por qué son vitales las primeras 72 horas

La Comisión Europea subraya que los tres primeros días tras un gran fallo energético o desastre natural son cruciales para la supervivencia y la organización del rescate. En ese tiempo, los servicios de emergencia pueden tardar en restablecer el suministro o acceder a todas las zonas afectadas, por lo que contar con recursos propios puede marcar la diferencia entre la calma y el caos.