Cómo gestiona Pedro Pascal su ansiedad: su costumbre que se ha hecho viral en redes

Pedro Pascal, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, ha abierto el debate público sobre la ansiedad social y las estrategias reales que utiliza para sobrellevarla, entre ellas la búsqueda de contacto físico como mecanismo de anclaje.

Pedro Pascal y la ansiedad social: un problema fuera de escena

Series de gran éxito como 'The Mandalorian' y 'Game of Thrones' han convertido a Pedro Pascal en un rostro habitual en las alfombras rojas y eventos multitudinarios. Sin embargo, el actor chileno ha dejado claro en varias ocasiones que el brillo de los focos no elimina los desafíos personales. El propio Pascal ha hablado públicamente sobre la ansiedad que le provocan las multitudes y el contacto continuo con desconocidos, reflexión que ha servido para dar visibilidad a esta enfermedad social que afecta a millones de personas en todo el mundo.

¿En qué consiste la ansiedad social?

La ansiedad social, conocida clínicamente como fobia social, es el miedo intenso y persistente a ser juzgado o evaluado negativamente en situaciones de interacción pública. Afecta no solo en contextos laborales, sino que también genera un profundo malestar emocional, anticipación ansiosa de eventos sociales y, en muchos casos, el deseo de evitar tales situaciones.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Temblores, sudoración excesiva y palpitaciones.

Rubor facial y sensación de mareo.

Pensamientos negativos sobre el juicio de los demás.

Evitación de situaciones sociales que, a largo plazo, puede traducirse en aislamiento.

El caso de Pedro Pascal: el contacto físico como anclaje emocional

Pedro Pascal ha divulgado, tanto en entrevistas como en actos públicos, cómo el contacto físico le ayuda a regular los episodios de ansiedad vinculados a la exposición mediática y la presión del entorno. En un evento reciente, durante la Comic-Con de San Diego, se documentó que el actor experimentó un ataque de ansiedad y recurrió a su compañera de reparto Vanessa Kirby para estabilizarse: tocó su brazo y ella lo sostuvo de la mano, un gesto que fue captado por las cámaras y ampliamente compartido en redes sociales.

Esta necesidad de contacto físico responde a una técnica utilizada por muchas personas con ansiedad social: buscar un anclaje en el presente a través de un gesto de apoyo tangible. Pascal ha reconocido que estrategias como la respiración consciente, el mindfulness y el intercambio emocional directo con su entorno más cercano le han permitido manejar con mayor éxito episodios de alta tensión emocional.

Hablar y pedir ayuda: romper el estigma en voz de Pascal

El actor también ha insistido en la importancia de no ocultar la ansiedad ni sentir vergüenza por ella. En una ocasión, ante la pregunta de su compañera Bella Ramsey sobre su pose corporal durante la alfombra roja, Pascal respondió: "porque mi ansiedad está justo aquí",señalando el estómago, lo que evidencia su disposición a hablar abiertamente sobre el problema y buscar ayuda cuando la necesita.

La experiencia de Pedro Pascal pone en primer plano la realidad de la ansiedad social,desestigmatizando la necesidad de apoyo físico y emocional aun entre figuras de éxito. Este testimonio ha motivado a numerosas personas a buscar ayuda y ha contribuido a la normalización del cuidado de la salud mental en espacios públicos y profesionales.