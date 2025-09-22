Cómo evitar el síndrome postvacacional y recuperar la motivación, según los expertos: "La técnica de los 15 minutos"

Volver a la rutina después de las vacaciones puede hacerse muy cuesta arriba y en ocasiones podemos sentir desánimo, fatiga o ansiedad. Estos síntomas pueden responder a lo que se conoce como síndrome postvacacional. Es muy común en personas que se reeincorporan al trabajo o a la rutina diaria después de unas vacaciones. Aunque no es una enfermedad médica, puede afectar a tu bienestar emocional y al rendimiento.
Te explicamos algunas estrategias para evitarlo o reducir su impacto, y recuperar la motivación.
Antes de volver: prepara tu mente
Parece una tontería, pero mentalizarte de que vas a volver puede ayudarte a mitigar el impacto. Para poder preparar el terreno, intenta regresar de tus vacaciones uno o dos días antes de reincorporarte y aprovecha ese tiempo para reajustarte: horarios, comidas, sueño…
También te puede ayudar a planificar tu vuelta. Puedes empezar con actividades simples para ganar ritmo.
Está bien centrarnos en el presente para buscar una mayor concentración y ser más productivo, pero también podemos aprovechar las experiencias que hemos vivido en las vacaciones, reflexionar sobre lo que disfrutaste durante ese tiempo y qué parte de eso puedes integrar a tu día a día te puede ayudar a sobrellevar mejor la adaptación a la nueva rutina.
Al volver: retoma con equilibrio
Pretender volver al trabajo o a los estudios dando lo máximo y siendo completamente productivo es muy poco realista. Intenta organiza tus tareas en bloques pequeños y celebra avances, por mínimos que sean.
Es importante que establecer rutinas agradables, y que poco a poco nos vayamos adaptando. Intenta introducir pequeños placeres diarios: un café tranquilo, un paseo corto… Te ayudarán a conectar con el presente.
Una técnica que puedes usar para lograr una vuelta agradable es el truco de "los 15 minutos". La idea central es aprovechar la baja resistencia inicial al comprometerse a hacer algo solo durante 15 minutos en lugar de plantearse grandes metas que nos pueden abrumar.
¿Cómo recuperar la motivación?
Recuperar la motivación después de las vacaciones no algo inmediato, y suele funcionar mejor si se hace de manera progresiva y realista.
Algo que podemos hacer para volver a conectar con nuestro trabajo o rutina diaria es intentar recordar el "por qué lo hacemos": ¿A quién ayuda? ¿Qué te permite lograr? Reenfocar nuestros propósitos da sentido a lo que hacemos