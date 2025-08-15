Cómo evitar que Google te rastree (y qué opciones tienes activadas sin saberlo)

Evitar que Google te rastree por completo es muy difícil, pero no es imposible. Puedes reducir significativamente el rastreo ajustando configuraciones en tus dispositivos y cuentas.
Repasamos algunas acciones que puedes hacer para minimizar el rastreo de Google y qué opciones suelen estar activadas por defecto sin que muchas personas lo sepan.
¿Qué datos rastrea Google?
El avance tecnológico de los dispositivos que usamos diariamente (móvil, ordenador, tablet…) hace que muchas veces no seamos conscientes de la cantidad de información que empresas como Google almacenan sobre nosotros.
Estos son los principales lugares de donde suele extraer información de nuestros dispositivos:
- Historial de ubicaciones: guarda un mapa detallado de dónde has estado con tu móvil. Activado por defecto si tienes una cuenta de Google y usas Android o apps como Google Maps.
- Actividad web y de aplicaciones: registra lo que haces en sitios web, apps, búsquedas y hasta lo que ves en YouTube. Además, incluye datos de apps de terceros si están asociadas a tu cuenta.
- Información del dispositivo: guarda datos sobre tus contactos, apps instaladas, uso del dispositivo y más.
- Historial de YouTube: lo que ves y buscas en YouTube para personalizar recomendaciones.
- Reconocimiento de voz (Asistente de Google): puede guardar tus comandos de voz e incluso grabaciones.
¿Cómo evitar (o limitar) el rastreo de Google?
Ya que sabemos cuáles son los apartados donde Google extrae nuestra información, debemos intentar desactivar funciones relacionadas con ellos:
- Revisa y pausa la recopilación de datos: Ve a “mi actividad” de Google y entra en el apartado de “controles de actividad de tu cuenta" y dale a pausar: “Actividad web y de apps”, “Historial de ubicaciones” e “Historial de YouTube”. Si quieres puedes eliminar el historial existente desde ese mismo panel.
- Desactiva la personalización de anuncios: ve al apartado “ configuración de anuncios de Google” y desactiva la personalización de anuncios para dejar de recibir anuncios basados en tu historial de navegación y ubicación.
- Usa modos de navegación privados: usa modo incógnito en Chrome o Firefox para evitar que tu actividad local quede registrada. Pero ojo, Google aún puede rastrearte si has iniciado sesión.
- Evita iniciar sesión innecesariamente: si no necesitas funciones personalizadas, no inicies sesión en Google mientras navegas. También puedes usar un navegador secundario para servicios de Google y otro para el resto.
- Desinstala o limita los permisos de apps de Google: en el caso de Android revisa permisos de ubicación, micrófono, contactos, etc. También puedes configurar las apps para que solo accedan a lo necesario.
- Usa alternativas a los servicios de Google: Por ejemplo, para el buscador puedes usar DuckDuckGo o Startpage en vez de Google Search o en el caso de Google Maps, hay alternativas como Organic Maps o OsmAnd.
- Usa herramientas de privacidad: algunas extensiones útiles son uBlock Origin (bloqueo de rastreadores), Privacy Badger (detección automática) o HTTPS Everywhere (conexiones seguras). También puedes usar una VPN confiable para ocultar tu IP real. Esto es especialmente útil para evitar rastreos de ubicación.