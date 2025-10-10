Cómo se elige quien gana el Nobel de la Paz: un proceso que se mantiene en secreto 50 años

Todo el mundo sabe lo que significa la palabra paz, y lo difícil que es a veces llegar a ella. Y en ese camino hacia la paz, hay personas u organizaciones que dan pasos más grandes y significativos. Y para reconocer esas contribuciones, existe el Premio Nobel de la Paz.

Hoy se entrega el Premio Nobel de la Paz 2025, un galardón que reconoce los esfuerzos más destacados por la paz, la fraternidad entre naciones y la reducción de conflictos. Pero, ¿cómo se elige realmente al ganador?

Desde hace décadas, el Comité Nobel Noruego lleva adelante una serie de etapas, estrictamente confidenciales, que determinan quién merece el premio. Primero, se abre la fase de nominaciones, que generalmente culmina el 31 de enero del año correspondiente. En 2025, este proceso ha producido un total de 338 candidatos, entre personas y organizaciones (244 individuos y 94 entidades).

¿Quién puede nominar?

No cualquiera puede nominar, existen criterios específicos que definen quiénes son "nominadores válidos". Entre ellos figuran miembros de parlamentos nacionales, jefes de Estado, profesores universitarios (especialmente en ciencias sociales, derecho, filosofía, teología), directores de institutos de paz, antiguos laureados y miembros del Comité Nobel. Las nominaciones pueden enviarse incluso sin una invitación formal, siempre que el remitente cumpla esos requisitos.

Una vez cerrada la convocatoria, el Comité Nobel recibe todas las propuestas válidas y procede a una selección preliminar. Se elabora una lista corta de candidatos que serán objeto de estudios más profundos. Para cada candidato en esa lista, expertos noruegos e internacionales, redactan informes detallados que analizan su trabajo, impacto y credibilidad.

Durante los meses siguientes, desde febrero hasta agosto o incluso septiembre, el Comité discute esas evaluaciones, solicita informes adicionales y reduce progresivamente el número de aspirantes. Finalmente, en una reunión decisiva, que suele ocurrir entre agosto y finales de septiembre, los cinco miembros del Comité (nombrados por el Parlamento noruego) adoptan una decisión. Buscan lograr un consenso, pero si no es posible se procede por votación de mayoría simple, como cuando se elige un nuevo Papa. Esta decisión es final e inapelable.

La confidencialidad dura 50 años

Una regla clave es que toda la información sobre nominadores, nominados, informes y deliberaciones permanece oculta al público durante 50 años. En consecuencia, cuando hoy se anuncie el/la laureado/a, no sabremos los nombres de quienes resultaron elegidos, el resto quedará bajo estricta reserva hasta dentro de medio siglo.

Durante la ceremonia, que tradicionalmente se celebra el 10 de diciembre en el Ayuntamiento de Oslo, el/la galardonado/a recibirá la medalla, un diploma y el monto del premio. También pronunciará una conferencia Nobel ante los invitados, autoridades y la prensa internacional.