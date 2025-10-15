Cómo no se dieron cuenta de que Antonio Famoso llevaba 15 años muerto en su casa: seguía pagando todos sus recibos

El hallazgo del cuerpo momificado de Antonio Famoso en su piso del barrio valenciano de la Fuensanta ha dejado en el aire una pregunta: ¿cómo es posible que nadie notara su ausencia durante quince años?

La respuesta quizás está en el sistema, y cómo están gestionados los pagos e ingresos automáticos. Según fuentes policiales citadas por El País, la pensión de jubilación de Antonio continuó ingresándose cada mes en su cuenta bancaria desde mediados de los 2000. Nadie notificó su fallecimiento y, al no existir obligación de presentar una fe de vida para seguir cobrando la prestación, el dinero siguió fluyendo con absoluta normalidad.

Con ese dinero se pagaban los recibos domiciliados: la electricidad, el agua, el seguro del hogar y los gastos de la comunidad de vecinos. Incluso se saldó una deuda de más de 11.000 euros tras el embargo de su cuenta, según han confirmado varios residentes del edificio. Todo ello contribuyó a mantener el espejismo de que el piso del número 12 de la calle Luis Fenollet seguía habitado.

"Veíamos que las facturas se pagaban, que no había problemas de impago ni correspondencia acumulada. Nadie sospechó nada", explica Rafael también en El País, un vecino que acabó destapando el caso casi por accidente, cuando avisó al seguro por una filtración de agua. La compañía envió a los bomberos y fueron ellos quienes, al entrar por la ventana, descubrieron los restos del jubilado.

El cadáver, momificado y rodeado de restos de palomas, llevaba años en una habitación cerrada.

Otra clave: la ventana

Según los informes policiales, la ventana permanecía abierta, lo que permitió ventilar el olor y evitar que el hedor alertara a la comunidad. El buzón, donde todavía se leía el nombre de Antonio en una vieja etiqueta amarilla, tampoco mostraba señales de abandono.

Según el Instituto Nacional de Estadística, más de dos millones de personas mayores de 65 años viven solas, y muchas carecen de una red social o familiar que detecte una desaparición prolongada. En contextos así, los sistemas automáticos, como los pagos bancarios, los servicios domiciliados, los procesos administrativos, pueden sostener una ficción de vida durante años.

La Policía Nacional ha descartado cualquier indicio de delito y apunta a una muerte natural. Es la historia de un hombre que murió solo, pero cuya vida siguió funcionando en piloto automático durante 15 años.