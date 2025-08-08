Cómo y cuándo ver la Luna del Esturión: hasta seis planetas visibles desde España

Mientras esperan al trío de eclipses que llegará a nuestro país en los próximos años, los aficionados a la astronomía tienen otro acontecimiento que pueden disfrutar para que la espera sea más amena, la Luna de Esturión.

La Luna alcanzará su máximo tamaño este sábado 9 de agosto, lo que coincidirá con la aparición simultánea de varios planetas en el cielo nocturno. Lo podremos apreciar a simple vista en muchos territorios, incluso puede que desde nuestro país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Desde donde mejor se podrá ver, por lo que estamos de suerte, es desde Europa y también desde América del Norte.

Según informan desde la NASA y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la mayor expresión de este fenómeno será a las 09:55 hora peninsular. Aunque en este punto ya será de día en nuestro país, podremos disfrutar de la Luna de Esturión en las horas anteriores y posiblemente en la noche siguiente.

Una Luna de Esturión especial

Este fenómeno está marcado en todos los calendarios lunares, como una de las principales lunas llenas. A diferencia de otros años, en esta ocasión, la Luna de Esturión, también conocida como Luna de agosto, no coincidirá con el perigeo lunar, por lo que no se tratará de una superluna.

Lo que hace especial este momento en 2025 es que coincidirá con la aparición de planetas en el cielo en los días posteriores, los cuales no son visibles normalmente. Según la NASA, los cuerpos que se podrán ver son Venus y Júpiter el 11 y 12 de agosto, sobre todo al amanecer, al igual que Mercurio, esa misma noche se podrá ver a Saturno, aunque el mejor momento será de madrugada.

El caso de Urano y Neptuno es un poco más sensible, ya que, aunque estarán presentes, necesitaremos prismáticos o un telescopio para verlos, por culpa de su bajo brillo aparente.

¿Dónde se podrá ver la Luna de Esturión?

Tanto la NASA como el IGN coinciden en que lo mejor es observar estos eventos desde lugares con baja contaminación lumínica, para esto se suele recomendar ubicaciones rurales. La situación perfecta sería que el cielo estuviese despejado, que en el horizonte hacia el este y el oeste no tenga ningún obstáculo natural o artificial y estar lejos de fuentes de luz, como ciudades o autopistas.