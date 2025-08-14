Cómo colocar correctamente el aire acondicionado para no enfermar

Uno de nuestros aliados en casa durante el verano es el aire acondicionado, aunque debemos tener precaución a la hora de usarlo, ya que colocar y usar correctamente el aire acondicionado es clave para evitar problemas de salud como resfriados, alergias, sequedad en la piel o irritación de las vías respiratorias.

Consejos para no enfermar con el aire acondicionado

Para evitar que el aire acondicionado te haga enfermar, sigue estas recomendaciones que hemos recopilado:

Temperatura adecuada : mantén la temperatura entre 22°C y 24°C en verano (nunca por debajo de 21°C). Debes tener en cuenta también que la diferencia con el exterior no supere los 10-12°C, para evitar choques térmicos.

: mantén la temperatura entre 22°C y 24°C en verano (nunca por debajo de 21°C). Debes tener en cuenta también que la diferencia con el exterior no supere los 10-12°C, para evitar choques térmicos. Ubicación del equipo : evita que el flujo de aire te dé directamente. Dirige las rejillas hacia arriba o hacia zonas no ocupadas. En el caso de que sea un split, colócalo en una pared central para distribuir mejor el frío. Y en dormitorios, instálalo lejos de la cama o usa el modo "sleep" (reduce la potencia por la noche).

: evita que el flujo de aire te dé directamente. Dirige las rejillas hacia arriba o hacia zonas no ocupadas. En el caso de que sea un split, colócalo en una pared central para distribuir mejor el frío. Y en dormitorios, instálalo lejos de la cama o usa el modo "sleep" (reduce la potencia por la noche). Velocidad del ventilador : usa una velocidad media o baja para evitar corrientes fuertes. Y si tienes la oportunidad, opta por el modo "auto", ya que regula la velocidad según la temperatura.

: usa una velocidad media o baja para evitar corrientes fuertes. Y si tienes la oportunidad, opta por el modo "auto", ya que regula la velocidad según la temperatura. Mantenimiento e higiene : limpia los filtros cada 2-4 semanas para evitar acumulación de polvo, ácaros y bacterias. Y además, programa un mantenimiento profesional al menos una vez al año.

: limpia los filtros cada 2-4 semanas para evitar acumulación de polvo, ácaros y bacterias. Y además, programa un mantenimiento profesional al menos una vez al año. Control de la humedad : el aire acondicionado reseca el ambiente. Algunos equipos tienen función de humidificación; actívala si la necesitas. Si no tiene dicha función, puedes usar un humidificador hasta conseguir una humedad relativa del 40-60%.

: el aire acondicionado reseca el ambiente. Algunos equipos tienen función de humidificación; actívala si la necesitas. Si no tiene dicha función, puedes usar un humidificador hasta conseguir una humedad relativa del 40-60%. Ventilación natural : abre las ventanas de tu casa unos 10-15 minutos al día para renovar el aire y reducir la concentración de gérmenes.

: abre las ventanas de tu casa unos 10-15 minutos al día para renovar el aire y reducir la concentración de gérmenes. Modo "eco" o "energy saver": estos modos reducen el consumo y mantienen una temperatura estable, evitando oscilaciones bruscas.

Además, de todos estos aspectos toma algunas precauciones como evita cambios bruscos de temperatura, si llegas con calor, baja gradualmente la temperatura. Y en espacios como la oficina y el trasporte público, donde muchas veces el aire es excesivamente frío, protégete con una chaqueta ligera, si es necesario.

Por último, pero no menos importante, en esta época del año es fundamental estar hidratado. Hidrátate para contrarrestar la sequedad del ambiente.

¿Qué hacer si el aire acondicionado te enferma?

Si presentas tos, irritación o congestión, verifica correctamente que los filtros estén limpios. Muchas veces no le damos suficiente importancia y es posible que la falta de mantenimiento nos esté causando estos síntomas.

Por otro lado, si los síntomas persisten, consulta a un médico, ya que podría ser alergia o el "síndrome del edificio enfermo". El síndrome del edificio enfermo (SEE) un conjunto de síntomas que afectan a las personas que ocupan un edificio (generalmente oficinas, escuelas o viviendas), asociados a la mala calidad del aire interior y a condiciones ambientales inadecuadas.