Comienza la segunda gran operación salida del verano con más de siete millones de desplazamientos

Este jueves da inicio la operación salida por el puente de agosto. Los transportes por tierra, mar y aire están sobre aviso y es que son casi 7.000 vuelos programados para hoy y la DGT prevé más de 7 millones de desplazamientos a lo largo del puente.

A partir de las 15:00 se podrá en marcha la Operación Especial, que se prolongará hasta las 00.00 horas del próximo domingo 17. En estos 4 días de puente, Tráfico prevé que se produzcan movimientos tanto de largo como de corto recorrido por todas las carreteras de la geografía nacional.

Más de 1,5 millones de desplazamientos solo en Andalucía

Desde la DGT prevén solo en Andalucía más de 1,5 millones de desplazamientos. Desde los Centros de Gestión de Tráfico con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día, se dará un "especial" servicio antes, durante y después de cada operación. Además, más de 60 funcionarios y personal técnico especializado se centrarán en supervisar, regular e informar sobre el estado de las carreteras en la comunidad.

No solo será al sur, por eso desde Tráfico insisten a los conductores en la importancia de extremar las medidas de seguridad vial y, muy especialmente, no conducir bajo los efectos del alcohol ni drogas. Además, advierten que es "fundamental no bajar nunca la guardia". Como es habitual en estos despliegues, se intensificarán las medidas preventivas de control de velocidad, alcoholemia y drogas por parte de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Los aeropuertos abarrotados

El tráfico aéreo también se verá afectado por la operación salida, de los más de 28.000 vuelos programados para el puente, solo este jueves en Madrid están previstos 1.135 y en Barcelona 1.079, 20 más que el año anterior.

Este tráfico podría verse afectado por las distintas huelgas programadas a partir del viernes, aunque si tu viaje se ve perjudicado por este u otro suceso, asegúrate de conocer tus derechos como pasajero para poder reclamar.

Trenes afectados por el incendio

Los incendios están obligando a cortar, además de algunas carreteras, trayectos de AVE. Las áreas más afectadas por el fuego son Castilla y León, Galicia y Extremadura, de hecho la línea ferroviaria entre Madrid y Galicia ha vuelto a quedar suspendida por culpa de la reactivación de uno de los incendios.

El jefe provincial de Tráfico suplente de Zaragoza, Lorenzo Domingo, ha hecho un llamamiento a los conductores que se vayan a desplazar durante este puente para que intenten evitar las zonas afectadas por el fuego, en particular aquellas que se encuentran bajo alerta.

"Es importante no solo que no nos aproximemos a las zonas afectadas por los incendios, sino también que dejemos libres las vías de acceso a esas zonas, de manera que los servicios de emergencia puedan trabajar con la mayor libertad para luchar contra el fuego y atender a las víctimas", ha explicado.