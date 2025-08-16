Comienza la huelga de Ryanair: estos son los días y aeropuertos afectados

La huelga convocada por el personal de tierra del Grupo Menzies ha arrancado este sábado en cinco aeropuertos españoles "sin incidencias graves, pero con alguna cancelación", según han informado a la 'Agencia EFE' fuentes de UGT. Asimismo, Azul Handling, la empresa que ofrece el servicio de tierra a Ryanair, continúa con los parones que arrancaron el pasado viernes, que no han tenido un gran impacto.

En el caso de Menzies, los trabajadores de la compañía británica han organizado los parones en su jornada laboral para los días 16,17,23, 24, 30 y 31 de agosto, en todos los centros en los que operan, es decir, Barcelona-El Prat, Alicante, Palma, Málaga y Tenerife Sur. A esta convocatoria están convocados más de 600 trabajadores que se encargan de distintas tareas dentro de los aeropuertos y que prestan servicio a aerolíneas como Emirates, British Airways, American Airlines, EasyJet, Turkish Airlines, Norwegian y Wizz Air.

Por el momento, el secretario del sector aéreo de UGT, Chema Pérez, ha informado a EFE de que el balance es de "unos cinco vuelos cancelados", pertenecientes a las compañías British Airways, Transavia y Norweain que todavía no han confirmado estos hechos. Según ha detallado Pérez, la huelga ha comenzado sin incidentes, a excepción de "algún problema" con la entrada de delegados en los aeropuertos que "se ha resuelto".

Por otra parte, Pérez ha señalado que "estamos viendo que está teniendo más seguimiento que la huelga de Menzies que la de Azul, en principio porque la empresa no ha hecho las jugarretas de Ryanair". Los trabajadores de la primera se manifiestan por el supuesto incumplimiento de las garantías salariales en la subrogación del personal; desajustes en la configuración de turnos y vacaciones y por la escasez de plantilla. Sin embargo, de la segunda no hay datos de seguimiento, ya que la empresa contratante no los ha ofrecido.

En el caso de Azul, los parones están convocados para las franjas horarias comprendidas entre 5:00 a 9:00, de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 23:59 horas y se realizarán de manera repetitiva todos los miércoles, viernes, sábados y domingos del año, en los aeropuertos de Madrid, Málaga, Alicante, Almería, Oviedo, Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Murcia, Palma, Reus, Santander, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Sur, Valencia, Vigo, Vitoria y Zaragoza.