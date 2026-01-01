Comienza un año mágico para la astronomía, viviremos el primer eclipse total de sol en más de un siglo

Bienvenidos a un año astronómicamente inolvidable. Lo será porque podremos disfrutar del primer eclipse solar total en 114 años. El último en nuestras latitudes se produjo en el año 1912. Y además marca el inicio de una triada de eclipses ya que casi justo un año tras el del próximo 12 de agosto, tendremos la oportunidad de contemplar otro eclipse total, el 2 de agosto de 2027 y un tercero, este anular, el 26 de enero de 2028.

Ya se ha contado casi todo sobre el primero de los eclipses, aunque no está de más recordarlo. Será visible como total en una banda que recorre desde el Ártico hasta España y parcial en parte de Norteamérica, oeste de África y Europa. La totalidad en nuestro país la mostrará una franja que atraviesa la península desde el noroeste al sureste. Entrará por Galicia y la abandonará por la Comunidad Valenciana cruzando las Islas Baleares. El resto del país lo verá como parcial.

Totalidad mínima de un minuto y medio

El eclipse durará una hora y 44 minutos comenzando a las 19.30h hora peninsular, alcanzando la totalidad una hora después. La oscuridad variará entre un minuto y 50 segundos por ejemplo en Luarca, Asturias, al minuto y 36 segundos en Castellón.

Desde el inicio del evento astronómico veremos como la luna va comiendo poco a poco la superficie del sol hasta taparlo completamente convirtiendo el día en noche. En ese momento será visible la corona solar, una oportunidad para que los astrónomos analicen detalles habitualmente no visibles en nuestra estrella.

Justo al terminar la totalidad se producirá el fenómeno denominado el anillo de diamantes, el primer destello del sol al salir de esa fase. Después la luna irá moviéndose hasta liberar por completo la superficie solar.

No se puede observar sin gafas de eclipse, el riesgo es muy alto

El evento es absolutamente recomendable, aunque es muy importante no olvidar el uso de gafas de eclipse. No sirven remedios caseros como radiografías. Mirar directamente al sol puede provocar ceguera permanente.

Por lo demás, este 2026 comienza con una hermosa luna llena que estrenará el cielo del sábado 3. Es la primera superluna del año, la luna llena del Lobo. Justo ese día se produce el perihelio, el punto más cercano de nuestro satélite a nosotros, ya que su órbita no es redonda. El 3 de enero nos separan 147.099.928 kilómetros. Seis meses después, el 6 de julio, llegará el afelio, el punto más alejado, con su distancia de 152.087.828 kilómetros.

Durante enero y febrero viviremos tiempo de invierno. Llegará la primavera el 20 de marzo a las 15.46h; el verano el 21 de junio a las 10.24h, el otoño el 23 de septiembre a las 2.05h y el invierno el 21 de diciembre a las 21.50h.

En febrero viviremos -vía internet- un eclipse anular de sol, visible así desde la Antártida y como parcial desde el sur de Argentina y Chile y el sur de África.

Y en marzo y agosto se producirán sendos eclipses de luna. El primero, el día 3, será visible en el este de Asia, en Australia, sobre el Pacífico y en parte del territorio americano. El del 28 de agosto será visible desde España. Nuestro satélite será protagonista de varias superlunas, las que, por un efecto óptico, son más grandes. La más poderosa de 2026 llegará en la Nochebuena.

De nuevo viviremos dos cambios de horario

Sin acuerdo político para evitarlo, volveremos a tener dos cambios de hora. El domingo 29 de marzo entraremos en horario de verano, adelantando los relojes una hora y el 25 de octubre estrenaremos el de invierno, retrasándolos la misma hora.

Hay que mencionar también las lluvias de estrellas. Enero saluda a las Cuadrántidas, en los primeros días; con radiante en una constelación próxima a Arturo. Es una de las lluvias más intensas del año, pueden verse hasta 120 meteoros por hora, aunque la ventana es muy corta.

No nos podemos olvidar de la más famosa, las Perséidas, tradicionales en agosto, más fáciles de observar por las vacaciones y por el cielo despejado de las noches veraniegas. Suelen producirse un centenar de meteoros con radiante en Perseo.

En Octubre tendremos las Oriónidas, fragmentos de polvo del Halley, y en diciembre las Gemínidas, que producen meteoros de colores y muy brillantes.

Atención también a tres cometas que pueden darnos alguna sorpresa este año, habrá que esperar la evolución. Cometa 24P/Schaumasse, cometa C/2024 E1, Wierzchos y el cometa 266P/Chirstensen.

Y como siempre, el espectáculo del cielo profundo siempre merece la pena disfrutarlo, lejos de las luces de la ciudad. Aprovechen y ¡Felices Estrellas!