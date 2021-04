Comida a domicilio en Madrid: Cinco deliverys para disfrutar la alta cocina desde casa

El 2020 fue el año de la pandemia por el coronavirus y a consecuencia del confinamiento domiciliario también fue el año de la comida a domicilio. Este escenario abrió en el mundo de la gastronomía una opción que solo se contemplaba con la comida rápida. Ahora, después de un año, son mucho los restaurantes de nuestro país que se han apuntado al negocio de los delivery para ampliar su actividad.

La alta cocina, incluso marcas con estrellas Michelin, también se puede disfrutar desde nuestro domicilio. Esta es una buena oportunidad de negocio para los grandes chefs y sobre todo para los foodies que les encanta la gastronomía. Ahora no hace falta esperar meses para poder degustar algún plato de chefs triestrellados, ni gastarse un dineral en menús degustación.

En Madrid hay decenas de alternativas que no te defraudarán si quieres disfrutar de la mejor gastronomía gourmet mientras ves una película o una serie en tu plataforma favorita. Aquí te dejo cinco opciones que no te te dejarán indiferente.

El GoXO de Dabiz Muñoz

El triestrellado chef madrileño, Dabiz Muñoz, fue de los primeros en sumarse al negocio de la comida a domicilio. Creó El GoXO durante el confinamiento y después de un año no deja de sumar platos a su carta. Una mezcla de sabores ácidos y picantes, con influencia asiática, que recuerdan a los platos que se pueden disfrutar en su restaurante StreetXO. La Lasaña Mumbai o la Tarta de Queso de la Pedroche son dos de los platos estrella que no podrás dejar de comer. Marcan el lema del 'goxismo ilustrado' que lleva por bandera el chef madrileño.

Dabiz Muñoz continúa, también en este negocio, con la diversión y el juego para el comensal, igual que hace en su restaurante DiverXO. Los platos los tienes que terminar en casa y la forma de ver las instrucciones es escaneando un Código QR que te llevará a los vídeos de su perfil de Instagram.

Para disfrutar de los platos de El GoXO tendrás que hacer tu pedido a través de la aplicación de Glovo y llegará a tu casa si estás dentro del radio de la M-30. En caso contrario, la alternativa es que pongas una dirección en la que llegue el pedido y esperes al repartidor. Lo más sencillo es hacer el pedido mediante pre-order para asegurarte que tendrás tu comida o cena el día que lo desees. Respecto al precio, podemos decir que es algo elevado pero asequible si te quieres dar un capricho.

GoXO, restaurante delivery de Dabiz Muñoz | Luis Gutiérrez

El Lagar X Gofio

Con este restaurante harás un viaje exprés de Madrid a Canarias y sin moverte de la mesa. El recién estrellado Gofio tiene su versión a domicilio con varios platos que no te dejarán indiferente. Sus recetas reúnen sabores típicos de las islas de manera muy reconocible. Si no eres de sabores fuertes este no es tu sitio. Pero si quieres descubrir la alta cocina canaria corre y disfruta de una de las mejores croquetas que puedes comer en Madrid. Una versión del bocadillo de pollo con todo canario hecho cremosidad y jugosidad en una croqueta.

El chef Safe Cruz te lo pone fácil para elegir sus platos ya que los precios no son muy elevados y podrás disfrutar de la mayoría de la carta a domicilio. Eso sí, prepárate para hacer la digestión porque no te quedarás con hambre, en absoluto. Las cantidades son abundantes por un precio bastante equilibrado. De esta manera, el chef canario te lleva a casa su lema 'canariedad máxima' con el que te darán ganas de reservar en su restaurante y disfrutar del menú con estrella Michelín.

Además, podrás hacer el pedido directamente desde su web sin necesidad de aplicaciones externas. Ten en cuenta que son pedidos programados porque hacen todos los platos en el momento para que lleguen en perfectas condiciones. Si tu dirección no está dentro de la zona de reparto tendrás que recoger el pedido en su restaurante, situado en el madrileño barrio de las letras.

El Lagar x Gofio | Luis Gutiérrez

Caprichos Compartidos por Viridiana

El chef Abraham García también se ha apuntado a la moda del reparto a domicilio. Desde el pasado año puedes disfrutar de la cocina del chef de los sombreros. Uno de los cocineros referentes en la gastronomía española te lleva su cocina fusión a la mesa de tu casa.

No dejes de disfrutar de sus míticas lentejas con curry rojo, uno de sus platos estrella o de unos canelones de pintada que te sorprenderán. Eso sí, como su nombre indica, son caprichos compartidos. Si pides varios platos para una sola personas te arrepentirás. La cantidades son abundantes y con dos platos y un postre son suficientes para dos comensales.

Podrás disfrutar de los platos de Abraham García si los pides por la aplicación de Glovo o a través de su web y aplicación propia. El reparto a domicilio abarca una zona más amplia de Madrid pero los gastos de envío serán más elevados. También puedes ir a recoger tu pedido a su restaurante, cercano a El Retiro.

El cártel de Mawey

Para los amantes de la comida mexicana esta es una de las mejores opciones para comer tacos y burritos a domicilio. Quizá de los mejores que puedes probar en Madrid y así lo reafirman todas las opiniones que recoge este restaurante.

La untuosidad de sus burritos y la calidad de sus tacos te harán disfrutar de una comida o cena que te trasladan a México a través del paladar. Por un precio de 20 euros por persona podrás disfrutar de estos ricos bocados mexicanos. Imprescindible su guacamole y la tarta tres leches con chocolate blanco para el postre.

El cártel de Mawey llega a tu casa a través de su propia web y aplicación, a través de la aplicación de Glovo y también de la de Just Eat. El radio de reparto es amplio pero los gastos de envío pueden ser elevados si vives lejos de su restaurante que situado en la Calle Blasco de Garay.

El cártel de Mawey, tacos y burritos a domicilio | Luis Gutiérrez

La Gran Familia Mediterránea de Dani García

Dani García te lleva la alta cocina a tu casa a través de su delivery La Gran Familia Mediterránea. Una amplia opción que tendrás que degustar en diferentes días porque tiene una gran variedad de platos. Hamburguesas, pizzas, bocadillos, sushi... hasta nueve cartas que te harán dudar a la hora de elegir.

El chef de Bibo y Lobito de mar recopila decenas de platos en diferentes temáticas. Una buena opción para una comida de amigos en la que queráis pedir para compartir. También se puede disfrutar de la comida a domicilio del chef Dani García en Marbella y Barcelona.

La Gran Familia Mediterránea es un delivery que cuida muy bien el empaquetado de sus platos con una presencia divertida y colorida. Cada plato llega en una caja que te entra por los ojos cuando llega a casa. Just Eat es la aplicación por la que puedes pedir los bocados de Dani García para disfrutar en casa.