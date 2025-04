No comas la pasta así: un cirujano explica por qué es mejor para la salud hacerlo como los italianos

¿Eres de los que deja la pasta blandita, casi deshaciéndose? Pues en función de lo que señala un médico, debes reconsiderarlo. Un cirujano bariátrico ha explicado por qué los italianos, al comer su pasta al dente, están haciendo un favor a su salud… sin saberlo o sabiéndolo muy bien.

Leonardo Rejón, especialista en cirugía de la obesidad y con más de 35.000 seguidores en Instagram, ha compartido un vídeo que se ha vuelto viral, donde detalla por qué cocinar la pasta “como los italianos”, es decir, al dente, puede marcar una gran diferencia para tu metabolismo y tu salud en general.

“La mayor parte del almidón de la pasta al dente no se absorbe del todo, se comporta como si fuera fibra”, explica Rejón. Esto significa que el cuerpo no transforma todo ese almidón en azúcar, lo que reduce el impacto glucémico y evita picos de insulina. En otras palabras, la pasta al dente no solo engorda menos, sino que es mejor para controlar el apetito y mantener estables los niveles de energía.

¿Por qué es mejor al dente?

Menor índice glucémico : al no descomponerse tan fácilmente, el cuerpo la digiere más lentamente.

: al no descomponerse tan fácilmente, el cuerpo la digiere más lentamente. Sensación de saciedad prolongada : ayuda a comer menos durante el resto del día.

: ayuda a comer menos durante el resto del día. Favorece la digestión : al invitar a masticar más, el proceso digestivo arranca con más eficacia desde la boca.

: al invitar a masticar más, el proceso digestivo arranca con más eficacia desde la boca. Actúa como fibra: parte del almidón resistente no se digiere, funcionando como prebiótico para la flora intestinal.

Por el contrario, cuando la pasta se cocina de más, al punto de estar casi deshecha, “todo el almidón se absorbe como azúcar”, señala el cirujano. Esto no solo acelera el aumento de glucosa en sangre, sino que también provoca hambre más rápidamente.

Así que, más allá del gusto, la forma en la que cocinas la pasta puede influir directamente en tu salud metabólica. Y siempre puedes decir que la pasta hay que cocinarla como los italianos, que para eso son los mayores expertos del mundo.