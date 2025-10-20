El colegio de la niña que se suicidó en Sevilla emite un comunicado y pide que cese "cualquier situación violenta" en sus inmediaciones

Tras el suicidio de Sandra Peña, la niña de 14 años que sufría acoso escolar, en su colegio las Irlandesas de Loreto han aparecido diferentes pintadas con lemas como "justicia", "culpables" o "asesinos".

El centro ha emitido un comunicado en el que solicita “cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación” sobre el suicidio de su exalumna, ocurrido el pasado martes. La joven y su familia habían denunciado en varias ocasiones que sufría acoso escolar, un protocolo que el centro no llegó a activar, según ha trascendido.

En su comunicado, publicado en redes sociales, la dirección del colegio pide que “cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones del colegio”, aludiendo a los altercados y concentraciones ocurridas en los últimos días. “Cualquier acción de este tipo está perjudicando a nuestros niños, todos ellos menores de edad”, señala el comunicado.

El colegio asegura que su prioridad es velar por el bienestar del alumnado y sus familias, y que el equipo de orientación y bienestar emocional está prestando apoyo especial a los estudiantes.

Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha actuado de oficio y ha abierto dos expedientes para esclarecer las circunstancias del presunto suicidio de la adolescente.

Uno de ellos, de reforma juvenil, busca identificar las posibles acciones de acoso y a las presuntas autoras de los hechos, en caso de que fueran penalmente responsables. En este sentido, será clave determinar la edad de las posibles implicadas, ya que las menores de 14 años son inimputables.

El segundo expediente, de protección, evalúa la actuación de los responsables del centro educativo y si se siguieron los protocolos establecidos ante una situación de acoso.

Posible retirada del concierto educativo

Por su parte, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha advertido que el colegio podría perder el concierto educativo si se determina que hubo un incumplimiento muy grave por no activar el protocolo de acoso escolar.

“Será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, y la titularidad del centro deberá actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados”, han señalado fuentes de la Consejería. Si el expediente administrativo concluyera que existió una falta muy grave, la Junta podría retirar el concierto al colegio.