Le cobran 1,20 euros por el hielo del café y FACUA aclara: "Si no aparece en la lista de precios..."

Un usuario compartió en redes sociales el ticket de su consumición en el que aparecía un cargo extra de 1,20 euros, no por el café en sí, sino por el hielo. La sorpresa quedó plasmada en su publicación: "¿Me acaban de cobrar 1,20€ por el hielo?".

La imagen corrió como la pólvora en X y generó decenas de reacciones, entre la indignación y el humor. "Es un atraco, pero estás en un AEROPUERTO . Todos sabemos de toda la vida que en un aeropuerto no puedes pedir ni un vaso de agua sin que te claven", escribió un internauta.

Otros optaron por tomárselo con sorna: "No te quejes, que te podrían haber cobrado 1,20 por el café y 2,85 por el hielo", ironizó otro usuario. Lo cierto es que, más allá de las bromas, la discusión volvió a poner el foco en los precios abusivos que suelen instalarse en aeropuertos y estaciones, justificados en gran parte por los elevados alquileres y cargas fiscales que soportan los locales.

¿Es legal cobrar por hielo?

La duda de fondo que muchos se hicieron es si un suplemento de este tipo puede cobrarse de manera legal. La respuesta es sí, pero con matices. En España, los hosteleros tienen la posibilidad de fijar precios por extras como el hielo o la leche, pero deben informar previamente al consumidor. Dicho de otro modo: el coste tiene que aparecer en la carta o en un listado de precios visible.

Así lo recoge el artículo 60 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores, que obliga a los establecimientos a detallar claramente lo que cobran. De no estar especificado, el cliente puede reclamar y el cobro sería irregular.

OCU y FACUA marcan límites

FACUA recuerda que "si no aparece en la lista de precios, no pueden cobrarlo", una frase que resume la clave legal del asunto. Por su parte, la OCU va aún más allá: "A nuestro juicio, cobrar por el hielo de un refresco, un café o agua es tan abusivo como si te cobraran por usar la vajilla… pero si lo decide el establecimiento, para poder hacerlo debería indicar en la lista de precios el coste del producto con y sin hielo".