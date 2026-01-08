Claves del acuerdo para reparar económicamente a las víctimas de pederastia: la Iglesia asumirá el coste y matiza que es "temporal"

El Gobierno y la Conferencia Episcopal Española han acordado la creación de una "vía nueva a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello, y el Presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, han rubricado ese acuerdo este jueves.

Las claves del acuerdo

Bolaños ha comparecido después ante la prensa para detallar las claves del acuerdo:

Sistema mixto Iglesia-Estado , con participación de las víctimas.

, con participación de las víctimas. Reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia.

o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia. En caso de disconformidad, la decisión recaerá en el Estado y las reparaciones económicas a las víctimas para las que ya no sea posible la vía judicial serán a cargo de la Iglesia.

Cómo será el proceso

Este nuevo mecanismo de reparación prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima.

Esa propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (CPRIVA y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo.

Por contra, si no hubiera conformidad, ya sea de la persona solicitante o de la CPRIVA, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva.

La Iglesia deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en plazo. Si no lo hicieran la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento.

La Iglesia puntualiza: el acuerdo es "temporal"

La Conferencia Episcopal ha publicado un comunicado en el que matiza que el acuerdo firmado se trata de una "vía temporal" con una "duración de un año" (prorrogable otro año más).

La CEE ha precisado que, para la firma del acuerdo, "el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social", como solicitaba la Iglesia.

Además, los obispos señalan que el Gobierno "ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto sobre la Renta".

Desde la CEE también han puntualizado que el sistema establecido "no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes".como solicitaba la Iglesia.