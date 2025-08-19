Las cláusulas abusivas en el alquiler en 2025: esto es lo que nunca deberías firmar

Alquilar un piso se ha convertido en misión imposible para muchos. Con el mercado de la vivienda tremendamente tensionado, no son pocos los que aprovechan para introducir en los contratos cláusulas de todo tipo, sabiendo que los inquilinos tienen poco margen de maniobra para negociarlos.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece las normas que regulan las relaciones entre arrendadores y arrendatarios en España, pero algunos contratos incluyen cláusulas abusivas que violan estas disposiciones. Conocer cuáles son y cómo actuar frente a ellas es fundamental para proteger tus intereses.

¿Qué se considera una cláusula abusiva?

Una cláusula abusiva es aquella que genera un desequilibrio evidente entre las partes, beneficiando al propietario en perjuicio del inquilino. Según la legislación española, estas cláusulas pueden ser declaradas nulas si incumplen la normativa o si se imponen sin posibilidad de negociación.

Las cláusulas más problemáticas en los contratos de alquiler

Incrementos desproporcionados en la renta : la ley establece que la renta solo puede actualizarse anualmente según el IPC, salvo que ambas partes acuerden otro criterio. Si el contrato incluye subidas automáticas por encima de este índice sin una razón justificada, podría ser impugnable.

: la ley establece que la renta solo puede actualizarse anualmente según el IPC, salvo que ambas partes acuerden otro criterio. Si el contrato incluye subidas automáticas por encima de este índice sin una razón justificada, podría ser impugnable. Imposición de gastos que no corresponden al inquilino : el inquilino debe asumir el pago de la renta, los suministros básicos y, en algunos casos, la comunidad o el IBI si así se pacta, aunque es responsabilidad del propietario abonarlos. Sin embargo, obligarle a cubrir gastos como seguros, reparaciones estructurales o impuestos del propietario es abusivo y contrario a la LAU.

: el inquilino debe asumir el pago de la renta, los suministros básicos y, en algunos casos, la comunidad o el IBI si así se pacta, aunque es responsabilidad del propietario abonarlos. Sin embargo, obligarle a cubrir gastos como seguros, reparaciones estructurales o impuestos del propietario es abusivo y contrario a la LAU. Fianzas y garantías excesivas : la fianza legal no puede superar un mes de renta en contratos antiguos o dos meses en los posteriores a 2019. Exigir depósitos adicionales sin motivo o garantías abusivas (como avales bancarios desproporcionados) es ilegal.

: la fianza legal no puede superar un mes de renta en contratos antiguos o dos meses en los posteriores a 2019. Exigir depósitos adicionales sin motivo o garantías abusivas (como avales bancarios desproporcionados) es ilegal. Restricciones excesivas en el uso de la vivienda : mientras que el inquilino debe respetar el inmueble, la ley permite realizar modificaciones menores, como pintar o colgar cuadros. Prohibir cualquier cambio, incluso aquellos que no dañen la propiedad, puede ser considerado una restricción abusiva.

: mientras que el inquilino debe respetar el inmueble, la ley permite realizar modificaciones menores, como pintar o colgar cuadros. Prohibir cualquier cambio, incluso aquellos que no dañen la propiedad, puede ser considerado una restricción abusiva. Renuncia a derechos básicos: algunos contratos incluyen cláusulas en las que el inquilino renuncia a reclamar desperfectos, permite al propietario entrar sin aviso o acepta no recibir la fianza al finalizar el contrato. Estas condiciones son nulas, ya que vulneran derechos fundamentales reconocidos por la ley.

¿Qué hacer si has firmado un contrato con cláusulas abusivas?

Si descubres que tu contrato incluye condiciones ilegales, lo primero es intentar negociar con el arrendador para modificarlas. Si no hay disposición al diálogo, puedes recurrir a un abogado especializado o presentar una reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia o las oficinas de consumo autonómicas.

En casos de cláusulas claramente ilegales, como fianzas excesivas o prohibiciones injustificadas, los tribunales suelen anularlas. Nunca firmes un contrato de alquiler sin leerlo detenidamente y asegurarte de que no incluye condiciones abusivas. La LAU protege tus derechos como inquilino, y si encuentras cláusulas que los vulneren, tienes herramientas legales para impugnarlas. Ante la duda, consultar con un experto en derecho inmobiliario puede ahorrarte problemas futuros.