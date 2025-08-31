Cinco trucos sencillos que ayudan a reparar el cabello después del verano

Recuperar el brillo y la hidratación del cabello después del verano no es tan difícil como parece. Especialmente si durante la exposición al sol y el baño en piscinas o playas se han aplicado medidas de prevención, como protectores capilares o aceites nutritivos.
En cualquier caso, es habitual que después de los meses más calurosos el cabello sufra algunos daños, como sequedad en las puntas, encrespamiento, pérdida de color en caso de tintes o mechas, etc.
Para conseguir una melena saludable hay algunos trucos fáciles y sencillos que puedes aplicar:
- Cortar las puntas. Cortar las puntas abiertas después del verano es uno de los consejos más comunes que recomiendan los especialistas en cuidado capilar. Eliminar su aspecto dañado favorecerá activamente a un crecimiento saludable.
- No aplicar calor excesivo. Para que el proceso de reparación sea más eficaz es aconsejable disminuir el uso de secadores, planchas y cualquier otra herramienta de calor. Lo ideal es dejar secar el pelo al aire libre.
- Realizar una hidratación profunda. El uso de mascarillas hidratantes y acondicionadores con aceite de argán, coco o aloe vera ayudará a conseguir una reparación más completa. Permite restaurar la suavidad del cabello que ha sido dañada a causa del cloro, el sol o la sal del mar.
- Emplear aceites nutritivos. La incorporación de este tipo de productos en la rutina de cuidado ayudará a reducir el frizz, aportando brillo y suavidad al cabello.
- Tratamientos específicos. Si el daño es mayor, los expertos aconsejan emplear productos determinados, como aquellos que contienen keratina o ácido hialurónico, entre otros.