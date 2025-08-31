Cinco trucos sencillos que ayudan a reparar el cabello después del verano

Recuperar el brillo y la hidratación del cabello después del verano no es tan difícil como parece. Especialmente si durante la exposición al sol y el baño en piscinas o playas se han aplicado medidas de prevención, como protectores capilares o aceites nutritivos.

En cualquier caso, es habitual que después de los meses más calurosos el cabello sufra algunos daños, como sequedad en las puntas, encrespamiento, pérdida de color en caso de tintes o mechas, etc.

Para conseguir una melena saludable hay algunos trucos fáciles y sencillos que puedes aplicar: