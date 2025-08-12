Cinco trucos sencillos para mantener tu casa fresca en plena ola de calor

Las altas temperaturas se han convertido en la norma de este verano, pasar un día en casa pude ser igual de sofocante que salir este agosto a la calle. Cuando el aire acondicionado o el ventilador muchas veces no son suficientes, toca buscar soluciones más creativas, y sobre todo, económicas para ganar unos grados de frescor.

La experta en organización y limpieza del hogar Laura Varo (@ordena_t_) propone pequeños gestos que, aunque parezcan mínimos, marcan la diferencia en el ambiente y en la sensación térmica. "Son cosas muy básicas, pero que en los días de mucho calor nos van a ayudar a estar mucho más fresquitos", afirma.

1. Hidratación constante

El primer consejo es el más obvio, pero también el más olvidado. "Mantente hidratada todo el día con agua fresquita. Una buena opción es utilizar botellas térmicas", explica. Así se garantiza que el agua se mantenga fría durante horas y, de paso, se evitan los envases de un solo uso.

2. Refresca el suelo

Otro truco fácil y eficaz: "Moja el suelo de vez en cuando para refrescar el ambiente". La humedad en superficies frías reduce la temperatura de la estancia y, si se añade un aceite esencial, además deja un aroma agradable.

3. Cambiar los horarios de los electrodomésticos

La experta recomienda evitar que los aparatos generen calor en las horas más cálidas. "Pon la lavadora y el lavavajillas por la noche, ya que en funcionamiento son una gran fuente de calor".

4. Controlar la entrada del sol

Durante el día, lo ideal es mantener el sol a raya. "Cierra las ventanas y baja las persianas de aquellas habitaciones donde entre directamente el sol y por la noche, haz lo contrario, abre para que se refresque la casa". Un método clásico que sigue funcionando, aunque conviene evitar ventilar mientras se cocina para no atraer insectos.

5. El método egipcio para dormir

Para las noches especialmente sofocantes, Laura propone un recurso usado incluso en hoteles. "Usa sábanas de lino o algodón y, para refrescarlas, pulveriza agua fresquita antes de dormir". Con ello, el cuerpo se enfría de forma natural y el descanso mejora notablemente.