Las cinco señales de que estás en una relación de dependencia emocional

Una relación saludable se caracteriza por el respeto y apoyo mutuo, la confianza, la comunicación y el espacio personal. Dichos valores son fundamentales para el crecimiento personal y mutuo de los miembros de una relación. Pero las relaciones humanas en ocasiones son complicadas y la dependencia emocional puede aparecer de manera muy sutil. La dependencia emocional a la larga conlleva graves problemas de malestar emocional en la persona que la ha vivido o aún está viviendo esta situación. Además, se acostumbra a pensar que las relaciones de dependencia emocional aparecen en contextos de parejas, pero la dependencia emocional puede suceder también en relaciones de amistad, familiares y en ambientes laborales.

La dependencia emocional está relacionada con la baja autoestima y una percepción negativa de la propia imagen. Identificar que estás viviendo alguna de las situaciones que te vamos a mencionar, es el primer paso para poder trabajar y recuperar la autonomía a nivel emocional. Si te sientes identificado con alguna de estas situaciones, te recomendamos que busques apoyo de profesionales o de personas de tu entorno que puedan ayudarte a la construcción de relaciones más saludables.

Miedo a la soledad

Sentir angustia o ansiedad ante la posibilidad de que pueda desarrollarse un conflicto o una separación provoca que estés en alerta constante. Ante esta angustia, se acostumbran a realizar las acciones (verbales y físicas) para buscar la aprobación y validación de la otra persona, para poder sentirse reconfortado.

Renunciar a tus intereses y necesidades

Si siempre antepones las necesidades de la otra persona por delante propias, es posible que tengas una relación desigual con esa persona. De la misma manera sucede si realizas actividades que son placenteras para la otra persona, antes que las que te gustan ti. Por tanto, las acciones en estas relaciones se centran en complacer al otro, dejando de lado los deseos propios.

Dificultad para poner límites

Es un problema común que suele estar relacionado con miedos profundos, baja autoestima y una necesidad excesiva de aprobación. En el caso de que una persona se encuentre en una relación de dependencia emocional, puede llevar a la aceptación de situaciones y comportamientos que le causen malestar o incluso humillación. La dificultad de poner límites está muy vinculada a intentar evitar conflictos o el miedo al abandono.

Dificultad para tomar decisiones de forma autónoma

Sentir inseguridad y tener dificultad en la toma decisiones puede ser normal, todos podemos tener dudas, pero el problema viene si siempre necesitamos la validación o aprobación de la otra persona. Las personas que llevan un período de tiempo largo en una relación de dependencia emocional, son capaces únicamente de tomar decisiones con la opinión o el permiso de la otra persona. Esto conlleva una pérdida de la propia identidad, así como de la independencia y la autonomía.

Idealización de la otra persona

Es muy frecuente en este tipo de relaciones tener en cuenta solo las cualidades positivas de la otra persona y dejar de lado los comportamientos dañinos que pueda estar teniendo dentro de la relación, minimizando los sentimientos negativos que provoca en ti.

Ver a la otra persona como una persona sin defectos y más valiosa dentro de la relación genera una gran desigualdad a nivel emocional y provoca una baja autoestima. Esta idealización de la otra persona no permite ver la relación de una manera objetiva.