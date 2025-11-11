Cinco señales de que estás durmiendo peor de lo que crees

Muchas personas creen que "duermen lo suficiente" solo porque pasan varias horas en la cama, pero la calidad del sueño es tan importante como la cantidad.

Dormir es una función biológica esencial que permite al cuerpo y al cerebro recuperarse, repararse y mantenerse en equilibrio. El cuerpo puede acostumbrarse a un mal descanso, pero el cerebro no: la deuda de sueño se acumula y afecta tu salud física y mental.

Repasamos algunas señales claras de que podrías estar durmiendo peor de lo que piensas, basadas en evidencia científica.

¿Te despiertas cansado, aunque hayas dormido 7–8 horas?

Muchas personas confunden cantidad, con calidad. El sueño debe ser reparador, no solo prolongado. Por eso, si te levantas con sensación de fatiga, confusión o pesadez, puede ser señal de sueño fragmentado o mala calidad del descanso. Por ejemplo, microdespertares o apnea del sueño,

¿Cambios de humor, irritabilidad o ansiedad durante el día?

Dormir mal altera la regulación emocional, ya que la amígdala se vuelve más reactiva y la corteza prefrontal pierde control sobre las emociones. Esto puede manifestarse como irritabilidad, ansiedad, tristeza o falta de motivación sin causa aparente.

Problemas de concentración y memoria

Si olvidas tareas simples, pierdes el hilo de una conversación o te cuesta tomar decisiones, puede que estés durmiendo poco o mal. El sueño REM y profundo consolidan la memoria y limpian “ruido” cognitivo del día. Así lo explican en el estudio Sleep, memory, and plasticity de Walker, M. & Stickgold, R. (2006), publicado en Annual Review of Psychology, donde examina cómo el dormir contribuye a tres procesos clave: la codificación de memoria, la consolidación de memoria y la reconsolidación. Además, muestra que cuando dormimos menos o de mala calidad, estos procesos de memoria/plasticidad pueden verse comprometidos, lo cual tiene implicaciones para el aprendizaje, la cognición y salud cerebral a largo plazo.

Dependes del café o estimulantes para funcionar

No es extraño escuchar a muchas personas decir: “hasta que no me tomo mi café de por la mañana no soy persona” Si te ves reflejado en esa afirmación y necesitas varias tazas de café o bebidas energéticas para mantenerte alerta, tu cuerpo te está indicando déficit de sueño o descanso no reparador. Además, debes saber que el exceso de cafeína también puede empeorar el ciclo del sueño, ya que bloquea la adenosina.

Por si no lo sabías, durante el día, mientras estás despierto, las neuronas consumen energía (ATP), y a medida que el ATP se degrada, se libera adenosina, una molécula que se acumula progresivamente en el cerebro. Cuanta más adenosina se acumula, más somnolencia sientes (es como una “presión biológica” para dormir). Por la noche, cuando finalmente duermes, esa adenosina se elimina lentamente, reiniciando el ciclo.

¿Te quedas dormido fácilmente en momentos inadecuados?

Dormirte viendo televisión, en el transporte o en reuniones es una señal de somnolencia diurna excesiva, típica del sueño insuficiente o de baja calidad. Aunque también puede indicar trastornos del sueño como insomnio crónico o apnea.