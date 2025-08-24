Cinco detenidos en Torrent por agredir y quemar con un soplete a un okupa

La Policía Nacional ha detenido en Torrent (Valencia) a cinco personas acusadas de un brutal ataque contra un hombre que residía de forma ilegal en una vivienda. El objetivo de los agresores, según las pesquisas, era que abandonara el piso para transformarlo en una plantación 'indoor' de marihuana.

La víctima relató que fue sorprendida dentro de la vivienda y sometida a una paliza. No solo recibió golpes, sino que también sufrió quemaduras en el cuello y la cabeza con un soplete. Además, durante la agresión le sustrajeron sus pertenencias que incluían un teléfono móvil y una cartera con 200 euros en efectivo.

Los investigadores confirmaron que los cinco sospechosos, tres hombres y dos mujeres, de entre 23 y 47 años, actuaron con el único fin de desalojar al inquilino irregular y disponer del inmueble para instalar un cultivo de marihuana bajo techo.

Las pesquisas avanzaron gracias a la colaboración del propio agredido, lo que permitió identificar a los autores. La sorpresa fue relativa, todas ellos eran "delincuentes habituales de la zona", con un historial conjunto que superaba las cien detenciones previas.

Cuatro fueron arrestados rápidamente. Sin embargo, el supuesto instigador del ataque, que acumulaba siete órdenes judiciales en vigor, consiguió escabullirse en un primer momento.

Los agentes descubrieron que este hombre se refugian en un barrio de Torrent que tenía un método peculiar para evitar ser reconocido. Según la investigación, "salía disfrazado de su domicilio, generalmente de madrugada, con gorras y barba postiza para eludir a la Policía".

El dispositivo desplegado por los efectivos permitió finalmente localizarlo cuando abandonaba un local de ocio de la ciudad. Aunque intentó escapar al percatarse de la presencia policial, fue reducido y detenido en el acto.

Tras la instrucción de las diligencias, todos los arrestados han pasado a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar su situación procesal en los próximos días.