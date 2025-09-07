Cinco datos curiosos que quizás no conozcas sobre el eclipse lunar total

Este domingo tiene lugar un eclipse lunar total que será visible desde diferentes puntos del mundo, entre ellos España. Conocido popularmente como 'Luna de Sangre o de Maíz', se trata de un fenómeno astronómico inusual en el que la Luna se tiñe de rojo por el efecto de la refracción solar.

Uno de los eclipses más largos

El eclipse lunar total de este domingo es uno de los más largos de la última década. La fase de totalidad, cuando la Luna está completamente en la sombra de la Tierra y toma el color rojo, durará un total de 82 minutos. Esta cifra lo sitúa como uno de los más largos de los últimos años.

Visible en casi todo el mundo

Su visibilidad podrá disfrutarse en múltiples puntos del mundo, destacando los continentes del hemisferio oriental: Asia, África, Europa y algunas partes de Oceanía.

Color rojo intenso poco usual

Las previsiones apuntan a que este eclipse dejará la Luna con un color especialmente oscuro y rojizo debido a la profundidad en la que el satélite entra en la sombra de la Tierra. La mayor intensidad se podrá vivir durante la etapa de totalidad.

Más frecuente y visible que un eclipse solar

En comparación con los eclipses solares, los eclipses lunares suelen ser más visibles, ya que se pueden observar desde casi cualquier lugar del mundo. En cambio, los eclipses solares, aunque puedan ser más frecuentes que los lunares, normalmente suelen ser visibles únicamente desde ciertas franjas de la superficie terrestre.

Inspiraron mitos y leyendas

Más allá de las curiosidades a nivel astronómico, lo cierto es que este tipo de eclipses han inspirado numerosos relatos históricos en la antigüedad que reflejaban el temor y el respeto que provocaban este tipo de fenómenos.