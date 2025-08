¿Es cierto que se abandonan más animales en verano?: la realidad del desamparo animal

Las mascotas, esos amigos peludos que son la alegría de la casa. Para aquellas personas que no tengan una, esto puede parecer un eufemismo, pero para todas aquellas que sí las tengan saben que volver a casa y que te reciban como si llevaran años sin verte (aunque hayas salido tan solo a comprar el pan), te llena de euforia, tanto a él como a ti.

Según varios estudios, acariciar a tu mascota puede traer numerosos beneficios para tu salud mental. Entre ellos destaca, la reducción de estrés, ansiedad, alivia la depresión e incluso puede llegar a mejorar tu salud física, ya que fortalece tu sistema inmunológico y reduce tu presión arterial. Para ellos también es muy bueno que tengan una buena relación con los humanos con los que se relaciona. Las caricias liberan hormonas como la oxitocina, que promueven la relajación y el bienestar. Además, fortalecen el vínculo entre ambos, creando una relación de confianza y amor mutuo.

¿Cuántas mascotas hay en España?

En España, según la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector Animal de Compañía (AEDPAC), se estima que hay más de 20 millones de mascotas en el país. Eso representa que cerca del 40% de los hogares españoles cuentan con una mascota. Los perros son los claros favoritos de los españoles con más de 6 millonesde canes en los hogares, sorprendentemente, la medalla de plata se la llevan -por poco- los peces poco más de 5 millones de estos animales acuáticos, le siguen los gatos con cerca de los 5 millones y ya fuera del podio están los pájaros (2 millones), reptiles (700.000) y mamíferos pequeños.

Sin duda los caninos son los favoritos de los españoles. Su popularidad ha crecido tanto con los años que incluso en varias zonas hay más perros que niños. Según los últimos datos publicados por la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), que recoge los animales censados a mediados de 2023, en nuestro país había 10.165.498 perros y 967.834 gatos. Mientras, en enero de ese mismo año había 1.786.406niños de entre 0 y 4 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). "La gente prefiere tener perros que hijos, más cómodo, más barato", remarcan miembros de la protectora Abrazo Animal.

Esto parece una tendencia que se puede consolidar con los años. Esto se debe al encarecimiento de la vida, porque un perro o cualquier animal es “más barato” que un niño y también visto desde el punto de vista afectivo. “Todas las implicaciones que tiene una sociedad contemporánea para proporcionarles estudios y educarles de forma que puedan prosperar en una sociedad es muy costoso desde el punto de vista de los esfuerzos personales y el esfuerzo económico que hay que hacer para ello", reconoce el sociólogo y decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Asturias, Jacobo Blanco.

Perro en la protectora Abrazo Animal | Onda Cero

"El nivel de abandonos se multiplica tanto en gatos como en perros, antes era más en perros y en los últimos años se ha igualado el número".

A pesar de todo esto, el abandono de animales sigue siendo una de las cuentas pendientes. En 2020, según datos de dicha asociación, España fue el país en el que se abandonaron más animales en toda Europa. Se calcula que en el 2024, se abandonaron cerca de 290.000 entre perros y gatos (más de 173.000 y más de 118.000, respectivamente). Esta cifra representa la más alta de los últimos cinco años.

Desde 2020, la llegada de perros a los refugios ha aumentado un 7% y se va acercando a los datos de antes de la pandemia. Cabe recordar que el descenso que se produjo en ese momento fue coyuntural y limitado a ese año, debido a la menor cantidad de perros perdidos durante los períodos de confinamiento.

Según datos del estudio de la Fundación Affinity, el motivo más común entre las protectoras en cuanto a la acogida de perros y gatos son las camadas no deseadas (16%). Otras razones por las que se suele abandonar a animales, a menudo son, aunque parezca increíble es la pérdida de interés en el animal o la dificultad para encontrar casas en las que admitan animales.

Este último caso refleja la dificultad que encuentran muchas personas para acceder a viviendas que admitan animales. Y es que, según el portal inmobiliario Fotocasa, a pesar de que casi la mitad de los hogares españoles convive con al menos un animal, solo el 5% de la oferta de alquiler permite expresamente su presencia. El fin de la temporada de caza (11%), seguido de los problemas de comportamiento (10%) y las causas económicas (7%), son otros de los motivos para desprenderse de un animal.

Durante la época veraniega, estos números aumentan bastante. Según varios estudios, hay un goteo constante de abandonos, pero en verano las acogidas en protectoras aumentan, "El nivel de abandonos se multiplica tanto en gatos como en perros, antes era más en perros y en los últimos años se ha igualado el número", comenta la protectora.

Los gatos, el principal problema entre las protectoras

Todo el mundo tiene en cuenta sobre la peligrosidad del abandono de perros. Según datos de la Comunidad de Madrid se adoptaron cerca de 3.091 perros en 2024. A pesar de que el abandono de perros sigue siendo un problema importante, la concienciación social está mucho más arraigada que la adopción de gatos.

Una de las técnicas de control que llevan a cabo Abrazo Animal es el control de las colonias de gatos en todo el municipio de Las Rozas gracias a la ayuda de más de 60 voluntarios. Estos se encargan de depositar el agua y el alimento en estos lugares, para que estos gatos puedan sobrevivir. También llevan a cabo la castración de estos gatos para evitar que las colonias aumenten y, por tanto, el número de gatos callejeros no se salga de control.

Por desconocimiento, muchas personas suelen pensar que los gatos al ser animales más independientes que los perros pueden ser abandonados en la calle y que sobreviven. Sin embargo, un gato que ha nacido y se ha criado en una casa particular no puede sobrevivir en la calle. En las colonias gatunas, cuando llega un integrante que no es habitual, normalmente los gatos de esa comunidad atacan a ese gato que trata de unirse a la colonia, "El gato puede vivir en la calle si ha nacido en la calle. Si ha nacido en una casa particular no puede vivir en la calle porque le pegan", argumentan desde la asociación.

Al igual que en los últimos años se ha concienciado a nivel nacional de la adopción de perros, también debe hacerse para su contra parte, los gatos.

Gatos en la protectora Abrazo Animal | Onda Cero

" Yo moralmente no puedo apoyar una ley que deja fuera a los perros de trabajo, los perros de caza todos los perros de las obras, ya que son los que más lo necesitan"

La nueva Ley de Bienestar Animal en España, en vigor desde septiembre de 2023, refuerza la protección de las mascotas al reconocerlas como seres sintientes. Obliga a identificarlas, esterilizarlas y registrarlas, prohíbe su venta en tiendas o por internet, y exige a los dueños de perros realizar un curso formativo y contratar un seguro de responsabilidad civil. Se endurecen las sanciones por maltrato o abandono, con multas de hasta 200.000 euros. Sin embargo, la ley ha generado polémica al excluir a los perros de caza y animales de trabajo o experimentación de sus principales protecciones.

Muchas comunidades que tenían leyes fantásticas que reconocían los derechos de los animales como en La Rioja o el País Vasco. Con la salida de la nueva ley, muchos lobbys de cazadores están presionando para cambiar las leyes de los lugares que si reconocen a los perros de caza, para que la nueva legislación vaya a su favor.

El principal problema de esto es cuando acaban las temporadas de caza o de trabajo. Nadie puede defender que un perro sea colgado de un árbol o abandonado, ya que ni la propia ley les protege.

"Hay alternativas antes del abandono"

"No adoptes ni compres si no es tu momento". Esta reflexión deja claro que adoptar un animal es algo que va mucho más allá de simplemente darle de comer o darle un capricho a tu hijo. Es una gran responsabilidad y también tienes que saber qué tipo de perro se adapta a tus necesidades porque "no todos los perros tienen las mismas necesidades".

Y tienes que informarte sobre que raza te viene mejor para tu estilo de vida y sobre todo, si tienes el tiempo para brindarle al animal, ya sea perro o gato, el tiempo de calidad y los cuidados para que tenga una vida larga y feliz.

Si tenéis curiosidad sobre en que ámbitos colabora la protectora Abrazo Animal puedes visitar su web: https://abrazoanimal.org/.