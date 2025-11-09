Cientos de personas piden en Valencia prisión para Mazón en plena negociación para su relevo: "No se han asumido responsabilidades"

A escasas horas de que se produzca una semana de la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana, una nueva concentración ha exigido su entrada en prisión y la dimisión de todo el Consell a las puertas de Les Corts Valencianes.

En medio de las negociaciones entre el Partido Popular y Vox para buscar su relevo, familiares de las víctimas y distintas asociaciones se han manifestado este domingo al grito de "Mazón a presó" (Mazón a prisión).

Durante la protesta, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana, Rosa Álvarez, ha asegurado que no van a "consentir que desde Madrid" les impongan "un gobierno" en la Comunidad Valenciana. Insiste en que la dimisión de Mazón "no es suficiente" porque "la dignidad, la justicia y la reparación aún no se ha conseguido y no se han asumido responsabilidades".

En este sentido, Mariló Gradolí, presidenta de la Asociació de Víctimes Dana 29 d'octubre 2024, ha reclamado "la dimisión de todo el Consell" porque, según asegura, abandonaron "al pueblo valenciano el día que más los necesitaban".

Un año de la primera manifestación

La concentración tiene lugar justo un año después de la primera manifestación que se celebró en la ciudad de Valencia para reclamar la dimisión de Mazón, cuando solo habían pasado once días de la dana del 29 de octubre de 2024 y en la que participaron más de 130.000 personas, según la Delegación del Gobierno.

A esa siguieron otras once manifestaciones, una cada mes en torno al día 29, que se celebraron mayoritariamente en la capital valenciana, pero también en municipios de la denominada 'zona cero' de la dana, como Catarroja y Paiporta, convocadas por más de 200 entidades y con las asociaciones de víctimas de la dana en la cabecera.

En el manifiesto leído este domingo, los presentes han exigido que Mazón entregue su acta y se presente al juzgado y que todo su Consell asuma su responsabilidad, así como "transparencia" en las instituciones para saber "en qué se gasta el dinero de la reconstrucción", que se prohíba la construcción en zonas inundables y de la fachada marítima e incrementar los impuestos a las rentas altas, entre otras exigencias.

Fuera el Consell y Mazón a prisión

Igualmente, han pedido la "participación de personas de los pueblos afectados en la reconstrucción", una solución habitacional para quien lo ha perdido todo y el "fin de la revictimización" de las personas afectadas. "Hemos conseguido el primer objetivo y vamos a por los siguientes: fuera el Consell y Mazón a prisión".