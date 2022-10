La ciencia alerta: cuál puede ser el origen de una nueva pandemia

LEER MÁS Test de covid y gripe: cuánto tiempo tarda en salir el resultado

Después de la pandemia del coronavirus la ciencia trabaja en estudiar todas las variables posibles para evitar que algo así vuelva a suceder en el futuro. Una investigación publicada en Proceedings of the Royal Society B sugiere que el mayor riesgo de una futura pandemia no está en ningún tipo de animal.

El texto revela que el deshielo de los grandes glaciares es un potencial peligro para la humanidad. Con el calentamiento global y a medida que aumentan las temperaturas, se acelera el proceso de deshielo y es más probable que los virus y las bacterias que habitan en glaciares pueden infectar la vida silvestre local.

El análisis genético de los sedimentos del lago Hazen en el Ártico, el lago de agua dulce más grande del mundo, sugiere que el riesgo de propagación viral, es mayor en las zonas de derretimiento del hielo. El equipo no ha descifrado cuántos de los virus que identificaron eran desconocidos, algo que van a estudiar en los próximos meses. Tampoco han aclarado si esos virus podrías desencadenar una infección por sí solos.

El año pasado investigadores de la Universidad Estatal de Ohio anunciaron que habían encontrado material genético de 33 virus, 28 de ellos nuevos, en muestras de hielo tomadas de la meseta tibetana en China. Según su ubicación, se estimó que los virus tienen aproximadamente 15.000 años.

"Necesitamos urgentemente explorar los mundos microbianos en todo nuestro planeta para comprender estos riesgos en contexto", aseguran los responsables del estudio. "Dos cosas están muy claras ahora. En primer lugar, que el Ártico se está calentando rápidamente y que los principales riesgos para la humanidad provienen de su influencia en nuestro clima. En segundo lugar, que las enfermedades de otros lugares están llegando a las comunidades y ecosistemas vulnerables del Ártico".