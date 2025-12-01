El cielo de diciembre viene con un solsticio, la luna llena más grande del año y dos lluvias de estrellas

Se despide astronómicamente 2025 con un diciembre que se estrena con una superluna el día 4. Luna llena fría casi un 8% más grande y un 15% más brillante que la regular. De hecho va a ser la luna de mayor diámetro aparente de todo el año. Al coincidir con el perigeo, la menor distancia a la Tierra, provocará mareas vivas más intensas de lo habitual. Resolverá el resto de su ciclo alcanzando cuarto menguante el jueves 11, desapareciendo como luna nueva el sábado 20 y cerrando el mes el día 27 en cuarto creciente.

Diciembre llega con un cambio de estación: el solsticio de invierno se producirá el día 21 de diciembre a las 16 horas y 3 minutos, para terminar el 20 de marzo de 2026, con la llegada de la primavera. Invierno durante 88 días y 23 horas y es la estación más corta del año. Detrás de ese dato está el hecho de que la órbita terrestre en torno al Sol es elíptica y es en este tiempo cuando la Tierra está más próxima al Sol. Según la segunda ley de Kepler, los planetas no se mueven con velocidad uniforme, sino que aceleran su movimiento cuando se acercan a la estrella. La ley, consecuencia de la conservación del momento angular, tiene su representación más famosa en el giro vertiginoso de los patinadores al encoger los brazos y piernas hacia su cuerpo para disminuir la inercia y aumentar su velocidad de rotación.

Seis horas menos de sol que en verano

El solsticio de invierno es el día con menor cantidad de luz solar, aproximadamente seis horas menos que su opuesto, el solsticio de verano. Sin embargo, no es el día que más tarde amanece (suele ser a principios de enero) ni aquel en el que más pronto cae la tarde, que es el 10 de diciembre.

Del primer al último día del mes de diciembre perdemos 28 minutos de luz y con excepción de Canarias y por su diferencia horaria, en casi todo el país durante todo el mes anochece antes de las seis de la tarde. Recupera a finales de mes unos minutos el noroeste peninsular.

Vamos a los planetas

MERCURIO

El más próximo al Sol de los planetas de nuestro sistema es naturalmente complicado de buscar, de encontrar y de observar, debido a su baja altura sobre el horizonte. En este diciembre aguanta en el cielo menos de una hora tras el ocaso y va perdiendo minutos sobre el horizonte este sur este. Disminuye además de brillo y aunque comienza el mes en Libra, lo termina en Sagitario.

VENUS

Se despide de nosotros hasta febrero en que lo recuperaremos al ocaso. En estos primeros días del mes todavía es lucero del alba y su potente magnitud de -3,8 lo hace visible, pero sale tan próximo al amanecer que su luz se confunde con la solar enseguida. Como Mercurio empieza el mes entre las estrellas de Libra y lo termina en Sagitario.

MARTE

El planeta rojo es invisible este mes para nosotros. Se está alejando de la Tierra y su ocaso llega apenas media hora tras el solar. Su baja intensidad hace imposible verlo con luz diurna. No podremos disfrutar de su tono rojizo hasta el preamanecer del mes de mayo. Empieza el mes en Ofiuco y lo termina en Sagitario.

JUPITER

Es nuestra apuesta del mes. Aguanta en el cielo más de la segunda mitad de la noche junto a las estrellas de Géminis y además aumenta de brillo hasta alcanzar una magnitud de -2,5. Con un telescopio e incluso un ojo poco entrenado, se pueden observar sus bandas alternas de nubes, la gran mancha roja y el baile de los cuatro satélites galileanos: Ío, Europa, Ganímedes y Calisto.

SATURNO

Baila con Júpiter todo el mes, ambos dueños de la noche. Aunque el planeta anillado no tiene un brillo tan potente como su compañero, ocupa una franja del cielo sin demasiadas estrellas brillantes, a si que su localización es sencilla entre las estrellas de Acuario. Todavía sus anillos atraviesan un periodo de corta inclinación que no alcanza ni un grado, por lo que a vista de telescopio siguen siendo un simple trazo. Un planeta con asas, como definió Galileo.

Diciembre nos trae dos regalos de fugaces. El día 14 llegan las Gemínidas, una de las más bonitas del año. Son meteoros brillantes, de trazo lento y coloridos. Su radiante está en Géminis y pueden llegar a verse unos 150 bólidos cada hora, con suerte.

El día 22, justo antes del sorteo de la Lotería de Navidad, el cielo se ilumina con las Úrsidas, destellos de la estela de polvo del cometa 8P/Tuttle. Tienen su radiante en la Osa Mayor, una constelación circumpolar, por lo que no se pone en toda la noche. Son una lluvia menor, pero dejarán pedir algún que otro deseo.

Las noches de invierno, largas y oscuras son una oportunidad para disfrutar del cielo. Aprovechen. ¡Felices estrellas!