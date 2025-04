El cielo de abril nos trae la Luna Llena Pascual, deja sin anillos a Saturno y celebra el cumpleaños del Hubble

De la importancia que tiene la Luna en nuestro día a día da cuenta, entre algunas otras cosas, el que este año celebremos una de las semanas santas más tardías del calendario. El concilio de Nicea, en el año 325, fijó que el Domingo de Resurrección debería ser el domingo siguiente a la primera luna llena tras la llegada de la primavera. Ese plenilunio ocurre este mes el día 13, Domingo de Ramos. Ese día tendremos la Luna Llena Pascual. Debido al arco de fechas y a que el ciclo lunar es de 28 días y por tanto no coincide con la organización de nuestro calendario, el Domingo de Pascua puede celebrarse entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

Este mes, que comienza con la luna en fase de cuarto creciente, lo terminará con la luna nueva del 27 de abril. Ese día nuestro satélite atravesará el perigeo, el punto de menor distancia a la Tierra: 357.119 kilómetros. El apogeo, el punto de mayor distancia, se produce este mes el día 13, justo el día de la Luna Llena Pascual. La distancia Tierra-Luna ese día serán 406.295 kilómetros.

Abril, con la hora de verano recién estrenada, es mes de recuperación de luz a gran velocidad. Del primer al último día del mes ganamos una hora y catorce minutos de luz diurna.

La Tierra estará a 8.32 minutos luz del Sol

En su movimiento anual de órbita alrededor del Sol, la Tierra se coloca el 3 de abril a exactamente 1 Unidad Astronómica, que es la medida más básica que se utiliza en astronomía. Corresponde a 149.597.870,691 kilómetros. Su traducción a la otra unidad de longitud astronómica, el tiempo que tarda la luz en recorrer una distancia equivale a 8,32 minutos luz. Es el tiempo que tarda la luz del Sol en llegar hasta nosotros. O lo que tardaríamos en darnos cuenta de que el Sol se ha apagado.

Planetas

Mercurio no es visible este mes, no se eleva lo suficiente sobre el horizonte como para asomarse a nuestro cielo.

Venus disfruta en abril de su mes más brillante. Alcanza la magnitud más poderosa del año, superior a -4,4. Aparece por el horizonte este justo antes del amanecer, como una hora antes y pasa el mes entre las estrellas de Piscis.

Marte es planeta vespertino. No brilla demasiado, de hecho, baja su magnitud hasta 0,9, pero un buen ojo de observador apreciará su tono rojizo primero en Géminis y a mitad de mes en Cáncer.

Júpiter también se asoma al final de la tarde y no está mucho en el cielo, se acuesta a medianoche. Baja ligeramente de brillo, hasta -1,8, pero no lo suficiente como para no disfrutarlo a la puesta de sol. Pasa mes en Tauro.

Y Saturno, que seguimos viendo sin anillos, con una tenue línea cruzando su superficie. Es un efecto óptico fruto de nuestra perspectiva. El año de Saturno, el tiempo que tarda en girar al Sol, dura 29,5 años. En ese recorrido hay dos momentos en los que los anillos ofrecen un ángulo de cero grados, como ahora. Durante los próximos meses se volverán gradualmente más visibles, para volver a desaparecer en noviembre. En 2032 estarán en su momento de máxima inclinación -y disfrute de astrónomos- visto desde la Tierra.

Abril además nos trae una bonita lluvia de estrellas, las Líridas, con radiante en la constelación de la Lira, con máximo la madrugada del 22 de abril. Tienen su origen en la estela de polvo del cometa C/1861 G1 Thatcher y se esperan unos 18 meteoros por hora.

35 cumpleaños del telescopio espacial Hubble

Este mes además está de cumpleaños el telescopio Hubble, que lleva 35 años en el espacio. Fue lanzado a bordo del transbordador Discovery el 24 de abril de 1990 y los aficionados a la astronomía nunca le estarán lo suficientemente agradecidos por habernos regalado infinidad de majestuosas fotografías. Pese a tener un defecto en su óptica, que tuvo que ser subsanado, porque las imágenes que enviaba estaban deformadas -la NASA tuvo que enviar una misión especial en 1993 para reparar el telescopio- la magnitud de los descubrimientos del Hubble y la belleza de las fotografías enviadas siguen siendo una muestra de Ciencia de primer nivel.

En este enlace la NASA ofrece una imagen por cada uno de los cumpleaños del Hubble. Disfrútenlas. ¡Felices estrellas!

https://science.nasa.gov/mission/hubble/hubble-news/hubble-social-media/35-years-of-hubble-images/