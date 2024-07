El chiringuito malagueño que cautiva a la reina Sofía

Uno de los momentos veraniegos favoritos de los españoles es el tiempo que disfrutan en los chiringuitos, degustando una deliciosa variedad gastronómica y un ambiente relajado donde disfrutar del sol y del mar. Es precisamente esa atmósfera estival la que invita tanto a turistas como a locales a frecuentar estos lugares, así como a celebridades que no se quieren perder este entorno festivo.

Precisamente, uno de estos chiringuitos de Málaga ha conseguido cautivar a la reina Sofía. Se trata del chiringuito Rocamar, ubicado en el barrio Huelin y en primera línea de playa. Este restaurante llama la atención por su fachada de color blanco, su terraza externa y los grandes ventanales en su interior. Además, su oferta gastronómica incluye comida mediterránea con platos elaborados a partir de los mejores ingredientes locales. Entre sus especialidades destacan los espetos, mariscos, paellas y arroces con bogavante.

El plato estrella del chiringuito son las sardinas, aunque su carta también ofrece otras propuestas más variadas como ensaladilla rusa, porra antequerana, berenjenas fritas o gazpacho malagueño. La carne también ocupa un espacio dentro de esta variedad con platos más tradicionales como el entrecot o las hamburguesas.

Los espetos: su favorito

Después de asistir al desembarco de la Legión en la ciudad malagueña y tras presidir el traslado del Cristo de Mena durante la pasada Semana Santa, la reina Sofía acudió a este chiringuito para comer con su hermana, Irene de Grecia. No era la primera vez que acude a Rocamar, y habría ido allí con anterioridad al menos en otra ocasión.

“Una vez más ha vuelto doña Sofía a degustar nuestros platos, los cuales le encantan, haciendo especial mención a nuestros espetos de sardinas y dándole personalmente la enhorabuena a nuestro espetero”, expresó Rocamar en su cuenta oficial de Instagram.

Fue tal la cercanía que mostró Doña Sofía con el resto de los comensales, que incluso se acercó por sorpresa a felicitar a uno de ellos después de que el restaurante le entonase la canción de cumpleaños. Además, dialogó con otra familia que estaba comiendo en el local para elogiar el comportamiento de su perro, quien esperaba pacientemente tumbado a que sus dueños terminasen de comer.

La reina emérita no es la primera celebridad en elegir Rocamar como destino gastronómico, otras caras conocidas como el cantante C. Tangana o el actor David Pérez Camacho también han pasado por allí. Todo ello, crea una experiencia enriquecedora no solo para los comensales sino para el propio local que aumenta su caché y popularidad.