Una chica de 17 años mata de una puñalada a su cuñada durante una discusión familiar

Una joven de 20 años ha fallecido este sábado tras ser apuñalada en el vientre por su cuñada, de 17 y que ha sido detenida, durante una riña familiar que ha tenido lugar en la vivienda que compartían en localidad asturiana de Aces, en el concejo de Candamo, informa la Guardia Civil.

Al parecer, la menor empuñó un cuchillo de cocina con el que asestó una puñalada a su cuñada en un momento de la discusión que tuvo lugar en presencia del compañero sentimental de la presunta agresora, y hermano de la fallecida, y de sus padres. Los hechos han tenido lugar hacia las 16:05 horas en una vivienda de esta pequeña parroquia de Candamo, localidad de menos de un centenar de habitantes, situada a unos 46 kilómetros al oeste de Oviedo.

Nada más producirse la agresión, la menor huyó de la vivienda, aunque finalmente fue detenida hacia las 16:30 horas junto a una cercana estación ferroviaria de FEVE, según las mismas fuentes. Antes, la joven había lanzado el arma homicida al tejado de una vivienda cercana, por lo que la Guardia Civil necesitó el apoyo de Bomberos de Asturias para poder recuperarla.

Según los familiares tiene problemas psiquiátricos, pero esto no ha sido comprobado

Los familiares de la menor adujeron en los primeros momentos que esta tenía problemas psiquiátricos. Sin embargo esto, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por EFE, no ha sido constatado y será objeto de clarificación durante la instrucción.

Tras su detención, la joven fue trasladada al calabozo de la Guardia Civil de Piedras Blancas, mientras que el cuerpo de la fallecida ha sido llevado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo para practicar la autopsia. La mujer murió en el interior de la propia vivienda, hacia las 17:00 horas, después de que los servicios médicos llevasen a cabo tareas de reanimación, sin frutos.