Cerca de 3 millones de españoles se sienten solos y más de 400.000, "totalmente infelices"

La encuesta muestra que, además de quienes usualmente se sienten solos, un porcentaje mayor de la población, el 11,8%, asegura sentir la soledad "algunas veces" (más de 5,47 millones de personas), mientras que el resto solo la sufre "ocasionalmente" o "casi nunca".

Además, el barómetro indica que existe un 0,3% de la población (que representa a más de 139.000 personas) que no ve a nadie cara a cara "en un día normal". En este sentido, el mismo estudio indica que el 8,3% de la población no tiene ningún familiar que viva en su misma localidad (3,85 millones de personas) y la última Encuesta Continua de Hogares publicada por el Instituto Nacional de Estadística (datos de 2015) señalaba que más de 4,58 millones de personas (algo menos del 10% de la población) viven solas y ocupan el 25% de los hogares.

De hecho, el 21,1% de la población no queda nunca con familiares que no vivan en su hogar; el 7,1% no queda nunca ni se reúne en casa con sus padres; el 10,4%, con sus hermanos; el 3,5% con sus hijos y el 2,7%, con su pareja. Además, el 32,4% tampoco lo hace con personas de su barrio o pueblo; ni con amigos que vivan fuera de su barrio o pueblo (25,9%).