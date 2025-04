CEO de Snapchat: "A mis empleados les doy una tarea imposible el primer día para que fracasen desde el principio"

El primer día en un trabajo suele ser un día para aprender y absorber toda la información necesaria para poder realizar las actividades del día a día, pero a veces, el primer día en el trabajo marca el camino para el resto de tu tiempo en la empresa.

Esto es lo que sucede en Snapchat, donde el CEO, Evan Spiegel, ha reconocido en el podcast 'The Diary of a CEO', que a los nuevos empleados de su equipo de diseño les da una tarea muy difícil en su primer día.

Aunque esta práctica puede parecer injusta, establece las bases para la creatividad y las habilidades de pensamiento crítico que el empleado necesitará para tener éxito en la empresa, según Spiegel. También puede ayudar a las personas a superar rápidamente su miedo al fracaso, animándolas a asumir más riesgos relacionados con el trabajo.

"Tu peor miedo se ha hecho realidad: estamos sentados todos juntos y estamos mirando una idea que no es tan buena. Quiero decir, a veces son bastante buenas, pero en última instancia no son tan buenas", dijo. "Y creo que eso abre la puerta a la creatividad porque ya ha sucedido. Ya has fracasado."

Este ejercicio puede ayudar a las personas a ganar confianza y resiliencia mental y además fomenta la unión entre los empleados.

Superar el miedo al fracaso

El ejercicio ayuda a las personas a ganar confianza y resiliencia mental, y actúa como una especie de actividad para fomentar la unión entre los empleados, según Spiegel. Aunque superar el miedo al fracaso puede ser desafiante, según el consultor de liderazgo y oficial retirado de la Navy SEAL, Jocko Willink, enfrentarse a los miedos de frente también puede funcionar.

"La primera cosa que tienes que darte cuenta es que la mayoría del miedo que tienes no es real. Solo está acumulado en tu cabeza", aseguró Willink en febrero de 2019. "Entonces, lo que necesitas hacer para superar tu miedo es enfrentarlo. Ve y míralo. Ve a atacarlo."

Superar tu miedo al fracaso en tu primer día de trabajo probablemente se sienta aterrador, pero fracasar el primer día ayudará a que cuando te pidan que presentes una idea nueva y creativa en el momento, estarás más preparado para contribuir con algo valioso.

"Si tu idea cae en la categoría del 99% de las no tan buenas, habrás ganado experiencia útil", dijo Spiegel.