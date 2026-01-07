Cenas, infidelidad y tentaciones: por qué aumentan las crisis de pareja tras la Navidad

Las Navidades, además de ser una fecha especial para pasar tiempo con la familia y seres más allegados, es el momento del año en el que aumentan las infidelidades y, en consecuencia, también lo hacen las crisis de pareja. Según cuenta Pablo Martínez en Por fin, el 40% de las personas son infieles en el periodo navideño. Así lo recoge una encuesta realizada por la plataforma líder en 'citas discretas' Ashley Madison.

Los resultados indican que un 61% de los encuestados no han sido infieles, pero sí reconocen "haber tenido la tentación de tener una aventura durante las fiestas". Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué?

Los expertos en la materia sostienen que las infidelidades tienden a ir en aumento en estas fechas del año por una combinación de factores que pueden resumirse en: más ocio, más tentaciones y más tensión emocional en las parejas.

Escenarios y factores comunes

Por ejemplo, uno de los principales escenarios en los que se dan estas situaciones es en las cenas de empresa. En ellas hay varios ingredientes que no suelen fallar: alcohol y desconexión de la rutina. Esto provoca una sensación de libertad momentánea en la que muchas personas ven una vía de escape en la que no cuentan con la supervisión de su pareja.

Otro de los factores que provocan este aumento en las infidelidades es la cercanía laboral. En muchos casos, los trabajadores desarrollan grados de confianza elevados al pasar muchas horas del día en un mismo espacio. Esto, sumado a un ambiente festivo y de desinhibición, hace que las personas se vean tentadas a salir de la rutina que marca su relación.

Sin embargo, no hay que olvidar que estos casos suelen tener una serie de precedentes intrínsecos. Es decir, cuando una persona es infiel, lo hace por decisión propia. En el mismo momento en el que decide faltar el respeto a su pareja, debe empezar a hacerse responsable de sus acciones.

Los expertos aseguran que estas conductas se dan porque casi con total seguridad existía previamente una insatisfacción previa. Muchos estudios señalan que en gran parte de los casos ya existía malestar, distancia emocional o conflictos recurrentes dentro de la relación.