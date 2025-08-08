Las causas de los más de 700 microterremotos bajo el Teide en menos de 12 horas

La madrugada del 6 al 7 de agosto dejó bajo el Teide uno de los episodios sísmicos más intensos registrados este año en Tenerife. Según los datos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), en apenas unas horas se detectaron más de 700 pequeños terremotos localizados entre el complejo volcánico Teide-Pico Viejo, todos ellos de baja magnitud y sin que fueran perceptibles para la población.

La actividad comenzó a las 21:32h del miércoles 6, con un primer enjambre volcano-tectónico que se prolongó hasta la 01:00 del jueves. En ese intervalo, los sismógrafos registraron 71 eventos, de los cuales 51 pudieron situarse con precisión a profundidades de entre 8 y 14 kilómetros. El de mayor magnitud alcanzó 1,5, lejos de ser sentido en superficie.

¿Qué significa esta actividad?

Los sismos volcano-tectónicos se producen por la fractura de rocas en el interior del volcán debido a la presión de fluidos como gases o agua caliente. En cambio, los eventos híbridos están directamente asociados al movimiento de esos fluidos a través del sistema volcánico. Según Involcan, ambos procesos podrían estar relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal del Teide, un fenómeno que la institución vigila desde 2016.

Señales que se repiten desde hace años

Este patrón se ha acompañado en los últimos años de un aumento en las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) en el cráter y de una ligera deformación del terreno en el noreste del pico, observada desde 2024.

Sin riesgo de erupción

Pese a la magnitud del episodio, Involcan subraya que no existen indicios de un aumento de la probabilidad de erupción en el corto o medio plazo. La institución recuerda que la vigilancia volcánica analiza escenarios a horas o días (corto plazo), semanas o meses (medio plazo) y hasta periodos de varios meses o décadas (largo plazo).

Seguimiento científico constante

El organismo mantiene una red de monitoreo permanente y realiza campañas científicas periódicas. Además, ha difundido mapas, gráficos y una animación 3D que muestran la localización de los hipocentros bajo el Teide.