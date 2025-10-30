Un catedrático de la Universidad de Navarra expone a Vito Quiles por qué no han autorizado su acto: "Han acertado"

El catedrático de la Universidad de Navarra y jurista Rafael Domingo Oslé ha explicado, en respuesta a Vito Quiles, los motivos por los que el centro académico no autorizó el acto convocado por el activista político, cuya suspensión derivó este miércoles en disturbios en el campus y en las calles de Pamplona.

En un mensaje publicado en la red social X, Domingo ha asegurado que respalda "plenamente" la decisión del Rectorado y ha reivindicado el compromiso histórico de la Universidad con la libertad y el respeto institucional.

"He visto con mis propios ojos los seis atentados perpetrados por ETA en ese centro académico. En la Universidad de Navarra nunca se le ha dado la espalda a nadie, y menos al alumnado", ha escrito el jurista, que lleva cuatro décadas vinculado al centro.

"Un acto político, no académico"

El catedrático ha argumentado que la suspensión del evento está justificada porque el encuentro promovido por Quiles no tenía carácter académico.

"El acto político no es el que cuenta con la presencia de políticos, sino aquel que busca influir en la toma de decisiones o promover una ideología. Ese no tiene cabida en la Universidad de Navarra, como no debería tenerla en ninguna universidad", ha señalado.

Domingo ha insistido en que "el acto académico contribuye al conocimiento y fomenta el pensamiento crítico", mientras que el promovido por Quiles, en su opinión, "busca una finalidad política".

"Tu acto es político (y me parece muy bien que lo sea), no académico, y por eso el Rectorado ha acertado plenamente con la decisión que ha adoptado", ha concluido.

Disturbios en Pamplona tras la suspensión

El acto convocado por Vito Quiles había sido suspendido por la Universidad ante el riesgo de altercados, pero su anunciada presencia en el campus provocó enfrentamientos entre simpatizantes y detractores.

Según fuentes policiales, los incidentes comenzaron en el recinto universitario y continuaron en el barrio de Iturrama, donde varios grupos encendieron bengalas y volcaron contenedores. La Policía Nacional intervino con material antidisturbios para dispersar a los manifestantes, sin que hasta el momento se hayan registrado detenciones.

La Universidad de Navarra decidió cerrar sus edificios y suspender la actividad académica a partir de las 15:00 horas por motivos de seguridad.