Caso Hortaleza: una presunta violación en un centro de menores enciende la polémica en Madrid

Un juzgado de Madrid ha acordado, a petición de la Fiscalía, el internamiento en régimen cerrado del menor detenido este fin de semana como presunto autor de una violación a una menor cometida en el parque Isabel Clara Eugenia (distrito de Hortaleza), ha desatado una oleada de reacciones. La investigación permanece en manos de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. El arresto se produjo de madrugada tras el aviso de un testigo.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, condenó “con rotundidad” la agresión y pidió esclarecer “por qué el sospechoso estaba fuera de las instalaciones a altas horas de la madrugada”, aludiendo a “importantes deficiencias” en la gestión de los centros de menores, competencia de la Comunidad de Madrid. Martín llamó asimismo a “la prudencia y la responsabilidad” para no alimentar “mensajes de odio” y subrayó que lo prioritario son las víctimas y la mejora de la prevención y la respuesta frente a la violencia sexual.

Agresión de dos encapuchados como respuesta

El suceso ha ido seguido de otra agresión. Dos encapuchados asaltaron el domingo por la noche a tres menores migrantes en las inmediaciones del centro de acogida de Hortaleza. Uno de ellos necesitó asistencia hospitalaria y fue dado de alta. Para el delegado del Gobierno, “criminalizar a colectivos vulnerables” favorece que los discursos de odio terminen en delitos de odio.

Prohibida la protesta de Vox frente al centro

Este martes, la Delegación del Gobierno ha prohibido una concentración convocada por Vox frente al centro por “riesgo elevado” de alteración del orden público y para proteger el interés superior del menor.

Así lo ha comunicado la Delegación del Gobierno ante la protesta convocada a las 18:30 horas de este martes frente al centro, donde dos encapuchados agredieron a tres menores migrantes en la noche del domingo.

La decisión de la Delegación se apoya en los informes policiales que "advierten del riesgo elevado de alteración del orden público y de la posibilidad de incurrir en un delito de odio".

Otras reacciones

Desde Más Madrid, su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, trasladó apoyo a la víctima y cargó contra el Ejecutivo autonómico por “reducir drásticamente” acciones de prevención de violencia machista en institutos. Criticó también que la Comunidad “solo denuncie lo que le interesa para esparcir su racismo” y reclamó revisar las condiciones laborales en los recursos de primera acogida.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida (PP), condenó tanto la violación como el asalto a los menores y alertó de las “consecuencias” de la “radicalización” del debate político. Reclamó un diálogo “sosegado y sereno” sobre inmigración: “Somos favorables a la inmigración, pero la política del buenismo no es una solución”.

Vox, por su parte, elevó el tono. Su presidente, Santiago Abascal, acusó al Gobierno central de ser “enemigo del pueblo” y vinculó la agresión sexual con la “inmigración ilegal”, sugiriendo acciones judiciales contra quienes “facilitan” esas llegadas, y arremetió contra la ONG Open Arms.