Caso Esther López: nuevo giro en la investigación con la aparición de otro sospechoso

LEER MÁS Caso Esther López: El revelador dato que aportó a la Guardia Civil el testigo que encontró el cuerpo

Los investigadores de la Guardia Civil trabajan con nuevas pistas para esclarecer lo que pasó la noche en la que murió Esther López cuyo cuerpo fue encontrado 23 días más tarde, el 5 de febrero en una cuneta cercana a su pueblo, Traspinedo en Valladolid.

El coche de Óscar, principal sospechoso y amigo de Esther, ha sido objeto de un profundo análisis. En el maletero ha aparecido una tercera huella junto a la de Óscar y Esther, mezclada con las otras dos tal y como revela la jueza. Tras el estudio de la misma, se ha determinado que esa huella corresponde a una mujer. Esto no coincide con las versiones de óscar en las que nunca había mencionado la presencia de una mujer. En su versión, aseguró que salió de fiesta con la fallecida y otro amigo, Carolo. A las tres de la madrugada habrían terminado la fiesta y dejó a Esther cerca de su casa, a la que se habría marchado andando.

El problema que han encontrado los investigadores es que la huella se encuentra muy deteriorada por lo que creen que el espacio ha sido limpiado con algún material como amoniaco o lejía, puesto que los maleteros suelen ser zonas perfectas para la conservación de huellas.

Además de esa huella, apareció una muestra de saliva a la que no se ha podido extraer el ADN por los mismos motivos que la huella.

Un elemento que puede arrojar mucha luz al caso es el estudio de la centralita del vehículo de óscar. Está siendo estudiada en una fábrica de Alemania pero es un proceso minucioso. Cuando se lleve a cabo se podrá determinar con exactitud todos los movimientos que hizo el coche esa noche, y verificar si lo que dice óscar, que no movió el coche, es cierto.

En el cuerpo de Esther aparecieron una serie de piedras y algo de arena que no concuerda con la que había en la cuneta en la que fue encontrada. Determinar los posibles puntos en los que estuvo el vehículo y comparar el terreno con los restos del cuerpo de Esther, precisará si hay alguna coincidencia.

No hay señales de atropello

Los análisis del ERAT, el Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico, no han encontrado huellas de frenada ni restos de ningún accidente en la carretera VP-2303 kilometro 0,800, junto a la cuneta donde un hombre encontró el cuerpo de Esther el 5 de febrero, por lo que creen que el cuerpo de Esther fue colocado allí. Se basan en la forma en la que fue encontrada, boca abajo, con la mejilla sobre el suelo, las piernas pegadas al cuerpo y los brazos paralelos, postura que difiere mucho de la típica, que es más deslavazada. La mochila y el móvil que aparecen junto al cuerpo están colocados, y el teléfono móvil, completamente limpio.

El testigo señala que el cuerpo se veía a "simple vista"

El hombre que encontró el cadáver de Esther, relevó detalles importantes: “He llegado sobre las 9:30 y he aparcado el coche en el restaurante ‘La Maña’. No conocía de nada a Esther". Tras andar por varios caminos llegó a la curva en la que se encontraba el cuerpo de Esther López: "A unos quince metros de pasar el cruce, a simple vista, he observado el cuerpo de una persona. Estaba de espaldas. Llamé inmediatamente para avisar. Enseguida llegó un coche de la Guardia Civil. Durante el tiempo que estuve esperando ninguna persona manipuló el cuerpo ni se acercó a él", aseguró en su declaración a los agentes.