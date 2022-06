Caso Esther López: la nueva localización del móvil de Esther López que desconcierta a los investigadores

La UCO ha remitido un nuevo informe al Juzgado de Instrucción de Valladolid con más resultados de la investigación y uno de sus puntos ofrece más dudas sobre el caso y desaparición de Eshter López.

Hace cinco meses que se abrió la investigación por la muerte de la joven de Traspinedo y todavía siguen las dudas sobre el suceso, sin un culpable y con con Óscar S.M. como principal sospechoso del caso, siendo éste la última persona que pudo ver a Esther con vida.

La nueva localización del móvil que usaba Esther

En el contenido de dicho informe, según informa El Norte de Castilla, hay un recuento con localizaciones del teléfono móvil de Esther López. Cabe recordar que la joven había perdido su dispositivo, por lo que este terminal se lo había dejado un amigo. Así, la UCO sitúa este móvil, de marca Xiaomi, a las 8:49 horas de la mañana del día 13 de enero en la calle Estación de Valladolid.

Se trata del día de su desaparición, por lo que los agentes tratan ahora de responder a otro gran interrogante del caso con este hallazgo: ¿estuvo realmente Esther en este lugar de la capital vallisoletana o tenía otra persona su móvil? La señal pone el dispositivo que usaba la joven en esa calle durante nueve minutos.

La pregunta crea aún más dudas debido a que la autopsia desveló que era probable que Esther López hubiera fallecido el mismo día en el que desapareció, cuando fue atropellada. Su cuerpo pudo incluso haber permanecido un día completo a la intemperie, aunque otra hipótesis sugiere que pudo haber sido atropellada en otro lugar y ser desplazada hasta el lugar donde fue hallada.

El recorrido del móvil de Esther el día del suceso

La UCO también localizó el móvil de la joven en Traspinedo horas antes del suceso, por lo que establece una especie de itinerario del dispositivo: de las 00:00 a las 3:16, cerca de un bar en Traspinedo; a las 3:18 horas, en la N-122; a las 03:26 horas, cerca de la calle Tres; y a las 8:40 horas, en Valladolid.

No obstante, los registros de madrugada no son fiables, puesto que los técnicos apuntan a que las localizaciones no son fiables debido a su escasa precisión.

Fibras de los calcetines de Esther en el coche de Óscar

Un informe del Departamento de Química del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil determina el hallazgo de fibras en la matrícula del coche de Óscar S.M. compatibles con las de los calcetines que llevaba Esther López la noche del 13 de enero. El referido informe ha sido puesto ya en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, Soledad Ortega, encargada de la investigación de este complejo caso que vive un nuevo capítulo tras cotejar una veintena de fibras obtenidas en el registro de la vivienda y coche del hasta ahora principal sospechoso, Óscar S.M, con las ropas de la víctima y otros vestigios hallados en sus uñas.

Así, los análisis apuntan que una fibra de origen desconocido y color blanco recuperada de la parte derecha de la placa de matrícula del vehículo Volkswagen T-ROC, propiedad de Óscar, a raíz de la inspección de que fue objeto el día 6 de abril, "se ajusta en cuanto sus características físicas y composición química con las de origen natural y color blanco que componen parte del tejido de los calcetines de la víctima".

Eso sí, la Guardia Civil, en su informe, ya matiza que "las fibras de algodón blanco, por ser muy ubicuas, tienen escaso valor probatorio".