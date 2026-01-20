TERTULIA DE MÁS DE UNO

Casimiro García-Abadillo, sobre las causas del accidente: "La rotura de la vía determina responsabilidades políticas"

García-Abadillo señala que la posible rotura de vía es "importante" por las responsabilidades políticas y las indemnizaciones a causa del accidente en Adamuz.

Madrid |

"Lo que genera más polémica sin duda es la causa de ese accidente", comienza Casimiro García-Abadillo en la tertulia en Más de uno, donde sostiene que es "extraño" que un descarrilamiento de un tren se produzca por los vagones de cola y no por el de cabeza: "¿Cómo es posible que se haya producido en los vagones de cola del tren del Iryo?".

Así, Casimiro García-Abadillo apunta a las fotografías que se pudieron ver tras la primera jornada de investigaciones. En concreto, una imagen en la que aparecían tres investigadores de la Guardia Civil observando y fotografiando un trozo de vía roto: "Esos 40 centímetros que faltaban como si se hubieran cortado de manera precisa no estaban retorcidos. Evidentemente, las sospechas recaen sobre la vía".

Unas sospechas que alimenta el propio ministro Óscar Puente y las últimas informaciones, según García-Abadillo. "Si descartas fallo humano y el sabotaje, pues solo hay dos posibilidades, o fallo del tren o fallo de la vía", señala el tertuliano, que también recuerda que el Iryo fue revisado hace poco, lo que "de nuevo lleva a la vía".

"Entonces, ¿por qué esta especie de 'por favor, que no sea la vía'? Pues porque supone una responsabilidad clara del Ministerio de Transportes, del que depende Adif", afirma García-Abadillo, que insiste en que la posible rotura de la vía "lleva a un responsable político".

Por tanto, y aunque no se pueda asegurar al cien por cien, puesto que continúa la investigación, García-Abadillo cree que "todos los indicios" llevan a esa hipótesis. "Desde luego, es importante, no solo por las responsabilidades políticas, sino por las indemnizaciones. Si hay negligencia, las indemnizaciones se van a disparar y van a provocar un coste enorme", concluye.

