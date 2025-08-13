Casi la mitad de los trabajadores españoles asegura que la conciliación es el primer motivo para cambiar de empleo

Según el estudio que se realiza desde Randstad cada año, el 'Employer Brand Research', la mayor motivación para los trabajadores a la hora de lanzarse a la búsqueda de un nuevo empleo, no es el sueldo ni la falta de oportunidades para crecer profesionalmente, según este informe, lo que más preocupa a los trabajadores en nuestro país, es la conciliación, marcada por el 46% de los encuestados.

El estudio de la empresa holandesa ha realizado esta encuesta a más de 7.500 trabajadores, de los cuales el 14% ha cambiado de empleo en los últimos seis meses y el 28% planea hacerlo próximamente. Los encuestados valoran sobre todo la conciliación, el salario competitivo y el ambiente de trabajo. Si un puesto cumple con todos esos requerimientos, no se plantearían un cambio.

Desde Randstad han asegurado que ahora no solo importa "un salario competitivo", sino que también hay que tener en cuenta "condiciones que permitan desarrollarse plenamente dentro y fuera del trabajo". Aunque siga habiendo figuras que defiendan que esto se trata de una pérdida de compromiso, parece que el futuro apunta a mejores condiciones en esta línea.

Haciendo foco en los sectores en los que más influye la conciliación es sin duda el digital, con un 53% que lo considera el principal motivo para dejar su empresa, aunque en este sector la problemática de la baja remuneración le sigue muy de cerca con un 46%, situándose 14 puntos por encima de la media nacional que se marca en un 32%.

Y puede que influya el tipo de empleos, pero son los jóvenes los que más valoran la conciliación y es el principal motivo, con un total del 41%, por el que esta generación dejaría su empresa a fin de mejorar el equilibrio vital.