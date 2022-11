Casi medio millón de familias con niños ya no pueden pagar el comedor escolar

Desde que comenzó la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero con la invasión de las tropas rusas, la inflación no ha dejado de subir afectando a los bolsillos de todos los ciudadanos. Además, los expertos esperan que la situación económica continúe empeorando durante el próximo año.

Aunque según la lista Forbes, los 100 españoles más ricos han visto cómo su patrimonio se ha reducido, la guerra y la inflación ha perjudicado principalmente a las clases medias y bajas, que en muchas ocasiones no llegan a cubrir sus necesidades básicas.

Tres de cada diez hogares en nuestro país no tienen asegurada una vida digna

Según el informe 'El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo', elaborado por Cáritas y la fundación FOESSA, tres de cada diez hogares en nuestro país no tienen asegurada una vida digna, debido a que el presupuesto familiar no les da para ello. El estudio se realiza a partir de los ingresos disponibles y de las necesidades básicas de los hogares, teniendo en cuenta los gastos de alimentación, vivienda y energía o suministros, además de otros como el acceso a la educación, sanidad, situación de dependencia, etc.

Destacan que 31,5% de los hogares en España, unos seis millones de familias, sobreviven con ingresos muy por debajo de lo que necesitarían para tener una vida digna. Es decir, ganan menos del 85% de su presupuesto de referencia.

Recortes en alimentación o comedor escolar

Desde que comenzó la pandemia del coronavirus, siete de cada diez de estos hogares vulnerables han tenido que reducir sus gastos en ropa y calzado. Y aproximadamente la mitad, tres millones de familias, han recortado su presupuesto en alimentación.

Asimismo, el informe sostiene que casi medio millón de familias con niños, el 18% de los hogares, han tenido que dejar de pagar el comedor escolar.

Y sostienen que seis de cada diez hogares han reducido el consumo de electricidad, agua o calefacción. Además, un 22% de las familias han tenido que solicitar ayudas para poder pagar sus suministros.

Las familias dedican 80 de cada 100 euros a vivienda, transportes y alimentación

Tal y como ha explicado la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiró, "si antes de la crisis decíamos que los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales dedicaban en estas tres partidas: vivienda, transportes y alimentación, 61 de cada 100 euros, vemos que al terminar el año están dedicando 80 de cada 100 euros del os que ingresan.

2.900 euros para vivir en Madrid

Por su parte, el informe apunta que para vivir con dignidad, una familia residente en Madrid con dos hijos adolescentes necesitaría 2.900 euros para cubrir esas necesidades básicas. Sin embargo, en Orense sería de 2.400 euros.