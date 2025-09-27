ASAMBLEA DE LA ONU

La Casa Blanca distribuye una foto del rey Felipe VI con Donald Trump días después de su encuentro en Nueva York

El saludo entre el rey y el matrimonio Trump se produjo en la recepción que el presidente dio a los jefes de Estado presentes en la Asamblea de la ONU.

ondacero.es

Madrid |

La Casa Blanca distribuye una foto del rey Felipe VI con Donald Trump días después de su encuentro en Nueva York | Agencia EFE

La Casa Blanca ha distribuido este sábado la fotografía del encuentro de Felipe VI con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, que tuvo lugar el martes en Nueva York.

El saludo entre Felipe VI y el matrimonio Trump se produjo en el marco de la recepción que el presidente de EEUU ofreció en el Hotel Lotte New York Palace a los jefes de Estado presentes para participar en la Asamblea General de la ONU.

Cuatro días después del encuentro, la Casa Blanca ha difundido la imagen que inmortaliza el encuentro entre Felipe VI y el mandatario estadounidense.

El Rey intervino el miércoles en nombre de España ante la Asamblea General de la ONU donde pidió desde la tribuna al Gobierno de Israel que "detenga la masacre" en Gaza y que deje de causar "más muertes" en nombre de un pueblo, el judío, "que ha sufrido tanto a lo largo de la historia" y con el que España tiene profundos lazos históricos.

En su discurso, y en línea con la postura que ha venido manteniendo el Gobierno, el monarca defendió que "no podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación", "ante tantas muertes entre la población civil; o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas". "¿Con qué destino?", se preguntó.

