Con el carné en el móvil y conduciendo a los 17 años

La Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo ha respaldado los cambios que se avecinan en el carné de conducir de los europeos de los próximos años. Muchos cambios para una nueva Directiva europea que nos afectará a todos, aunque no veremos sus efectos reales hasta dentro de unos años. Pero el tiempo pasa rápido, y conviene saber si nuestros hijos van a poder sacarse el carné antes de la mayoría de edad, o si va a desaparecer el permiso de conducir que ahora llevamos en la cartera.

Conducción acompañada a los 17 años

Para empezar, los adolescentes podrán empezar a conducir un año antes de la mayoría de edad, a los 17 años, para las categorías de permiso B y sistemas opcionales para los permisos C, C1 y C1E. Eso sí, no estarán solos porque hasta los 18 años deberán estar acompañados. Y esos acompañantes deben cumplir una serie de condiciones, como completar una formación específica (entre 7 y 14 horas). O sea, que al final, para que su hijo disfrute de esta ventaja, los padres van a tener pasar un examen ellos también.

Además, algo que no existe ahora mismo: habrá un periodo de prueba de al menos dos años para todos los nuevos conductores, independientemente de su edad. Tiempo durante el que estarán sujetos a normas más estrictas y se enfrentarán a sanciones más severas en caso de infringir normativas como conducir bajo los efectos del alcohol, no utilizar el cinturón de seguridad o los sistemas de retención infantil.

La directiva también contempla la posibilidad de que los Estados miembros reduzcan a 17 años la edad mínima para obtener el carnet de camión, aunque limitando la circulación al territorio nacional y siempre con la compañía de un conductor experimentado. Esta medida pretende paliar la escasez de conductores profesionales que afecta a diversos sectores económicos en Europa, especialmente el transporte y la logística.

Carnet digital europeo

Como las tarjetas de crédito, podremos llevar el carné de conducir en el móvil. Se implantará un carnet de conducir digital a nivel europeo antes de 2030 reconocido en todos los Estados miembro de la UE, aunque si los conductores no queremos depender del móvil, siempre podremos exigir una versión física del documento.

El nuevo permiso digital será válido para conducir turismos y motocicletas durante 15 años desde su fecha de expedición, aunque este periodo se reducirá a 10 años en aquellos países donde el carnet de conducir se utiliza también como documento de identidad.

Este nuevo documento electrónico facilitará la renovación del permiso, así como el intercambio de información entre policías para perseguir infracciones transfronterizas. Se calcula que un 40% de los delitos viarios entre países quedan impunes por falta de identificación o sanciones efectivas.

Carné sin fronteras

Como cada vez es más habitual cambiar de residencia dentro de la UE o simplemente viajar largos periodos por ella, la nueva directiva incluirá también facilidades para obtener el permiso de conducción a ciudadanos que residen en un Estado miembro distinto del de su nacionalidad, eliminando burocracias y homogeneizando los requisitos en toda la Unión Europea.

Pero si las barreras desaparecen para todo, lo hacen para lo bueno… y también para lo malo. Así, en otros países de la UE podrán retirarnos o suspender el permiso de conducir por infracciones graves con efectos en toda la Unión Europea. Hasta ahora, cuando un Estado miembro sancionaba a un conductor extranjero con la retirada del carnet, esta medida solo era aplicable dentro de su territorio nacional, pero por raro que parezca cuando el infractor regresaba a su país de residencia seguía teniendo carné.

El nuevo método supone que el país que imponga la sanción deberá notificarla a través de la red europea de permisos de conducir, para que el país emisor del carnet aplique una sanción equivalente. Esta medida afectará principalmente a infracciones graves como conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, o provocar accidentes con víctimas mortales.

No para mañana, pero sí para pasado mañana

Previsiblemente, estas medidas no estarán plenamente operativas, ni en España ni en el resto de países de la UE, hasta que se transponga la directiva en las legislaciones de cada país. Estamos hablando del año 2028 como pronto, lo más tardar en el 2030, porque unas capitales necesitarán un poco más de tiempo y otras menos.

Por eso no hay una fecha exacta, pero no será antes de tres años desde el momento en el que estos cambios sean definitivamente aprobados por los Estados miembros en el Consejo de la UE y la semana que viene por el Parlamento Europeo, y sean publicados en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas.

Pero a día de hoy sabemos cuáles son los cambios, y que se van a producir seguro porque ya se han puesto todas las partes de acuerdo. Y sólo faltan los formalismos y las etapas de costumbre.