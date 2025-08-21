Carmen Morodo, sobre la gestión de los incendios: "La respuesta política es un desastre"

Carmen Morodo ha analizado en la Tertulia de Más de uno las consecuencias del conflicto político que se ha desatado en España debido a la gestión de los múltiples incendios forestales que están arrasando el oeste del país. En primer lugar, ha mostrado su apoyo a los manifestantes que están protestando en las diferentes regiones afectadas contra la gestión de los fuegos, no obstante ha criticado la participación "fuera de lugar" de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, en las protestas en un intento de "patrimonializar un sentir ciudadano".

Morodo se ha remitido a los hechos frente al ruido político que se está generando en el "pasarse el muerto" de unos a otros respecto a las responsabilidades en la gestión que termina generando una desconfianza ciudadana hacia el funcionamiento Estado. "Están en la polarización de intentar convencer cada uno a los suyos", ha afirmado.

Están en la polarización de intentar convencer cada uno a los suyos

Ha remarcado la necesidad de establecer una agenda de política pensada a largo plazo que choca con la rentabilidad electoral cortoplacista que mueve a los políticos, por eso ha recalcado la importancia de que los ciudadanos ejercen su poder al demostrar a través del voto que fuera de la temporada de incendios también se acuerdan de la importancia de la prevención. También ha recalcado que aún no se ha aprobado el decreto para desarrollar y establecer unos criterios comunes para comunidades y ayuntamientos sobre la ley forestal.

Ha celebrado las medidas de ayuda aprobadas por la Junta de Castilla y León y las anunciadas para el próximo Consejo de Ministros. También la decisión de la fiscalía de investigar a todos los ayuntamientos para comprobar que tengan planes de prevención de incendios.