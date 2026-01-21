Carmen Morodo, sobre los accidentes de tren: "¿Por qué si había problemas no se actuó antes?"

"El comunicado de los maquinistas amplía las preguntas. No solo estamos en el qué ha pasado, sino en que, si había señales de que había problemas, por qué no se actuó antes", se pregunta Carmen Morodo en Más de uno, donde enumera las ya existentes "denuncias" presentadas por maquinistas por el estado de las vías y el problema de mantenimiento en las infraestructuras.

Así, Morodo cree que las "señales" que traslada el comunicado del sindicato SEMAF hacen que nos sintamos "inseguros" y eso se traslada la ciudadanía. Además, desea "información técnica", de personas "que no sean ministros interesados", unos ministros a los que considera que "se les complica la cosa", puesto que se pueden derivar "importantes responsabilidad sobre lo ocurrido".

Críticas a Óscar Puente: "En manos de un hooligan"

En este sentido, Morodo señala que intentan "construir un relato que no se ajusta a la realidad, sino a las necesidades políticas del momento" y carga contra Óscar Puente: "Estamos en manos de un Ministerio marcado por la corrupción, en manos de un ministro que se ha comportado como un hooligan y que tampoco traslada la confianza necesaria, que ha actuado como ha actuado en otras desgracias".

Por último, asegura que Adif y Renfe son "repositorios" de "asesores, cargos colocados, amiguetes": "Es evidente que ni tanto la operadora ni la gestora de infraestructura han hecho la transformación que necesitaban hacer para ajustarse a los cambios que se producían".