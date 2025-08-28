Carmen Ro defiende que cada vez haya más gente viviendo sola: "Me parece un avance, va con la vida que llevamos"

El aumento del alquiler de habitaciones y la dificultad de acceder a una vivienda propia están transformando la forma en que los españoles viven. La sociedad se encamina hacia un modelo en el que cada vez son más las personas que optan por residir solas, una tendencia que Carmen Ro ha celebrado en el programa 'Por Fin' en Onda Cero con Jaime Cantizano. "Me parece un avance y además me parece una. Bueno, pues que va, va con la vida que llevamos", ha dicho Carmen Ro.

Los últimos datos de Idealista muestran que la oferta de habitaciones en alquiler se ha disparado un 24% en el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. A pesar de ello, los precios también siguen subiendo, con una media del 5% en todo el territorio. Hoy, alquilar una sola habitación cuesta de media 420 euros al mes, lo mismo que hace una década costaba un piso entero en muchas ciudades.

Madrid y Barcelona lideran las cifras, superando ya los 500 euros por estancia. Valencia, Palma, Pamplona, San Sebastián o Málaga rondan o superan los 400. La situación está especialmente tensionada porque, en la mayoría de capitales donde sube el precio, la demanda de habitaciones crece todavía más que la oferta.

Para Carmen Ro, este cambio refleja también una evolución social: "Sola. A ver con lo que significa vivir sola, que no significa sentirse sola y por lo tanto además se siente uno mejor cuando a nadie le señalan por el hecho de vivir solo que hasta hace poco es que eso ya".

Su visión rompe con la idea tradicional de que la vida en pareja es la única forma legítima de convivencia: "Bueno, bueno, a ver, a hombres menos a mujeres todavía, pero que vive sola. O sea, es que no puedes vivir en pareja? Es que no puedes? No, no, A ver, yo estoy muy a favor de la de la vivienda unipersonal, que esto no significa que esté en contra de las parejas, porque también estoy muy a favor de las parejas con dos viviendas unipersonales.

O sea, me parece una fórmula maravillosa de difícil alcance, dado como están los precios de los alquileres y de las ventas. Pero. Pero me parece una gran noticia, de verdad me parece un avance".

Un cambio que encaja con la vida actual

El alquiler por habitación se ha convertido en la opción más frecuente entre jóvenes y estudiantes, atrapados en un mercado laboral precario, donde incluso tener trabajo no garantiza independencia económica. Según Idealista, el coste medio de alquilar una sola estancia ya supone un 32% del salario mínimo neto en 12 pagas, superando el límite de esfuerzo recomendado por los expertos.

La reflexión de Carmen Ro adquiere todavía más sentido: "La convivencia es difícil hasta con uno mismo. Entonces. Bueno, pues todas aquellas cosas que normalicen, el que uno decida acercarse a los demás o al otro, cuando quiera y solo cuando quiera, me parece hablar".