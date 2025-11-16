Carlos Rodríguez: "Que le aten las manos a los veterinarios es un grave problema para la salud global"

El Comité de Crisis Veterinario ha convocado este martes 18 de noviembre a las 10:30 horas una manifestación frente al Ministerio de Agricultura en favor de sus competencias para establecer tratamientos, la derogación del Real Decreto 666/2023 y de una "ley justa" del medicamento veterinario, en el marco de la regulación que fija la UE.

Sobre esto, ha opinado el veterinario y presentador de 'Como el perro y el gato', Carlos Rodríguez, que ha defendido la asistencia a dicha manifestación para cualquier persona que "quiera a los animales" en protesta por la legislación "du merde": "Para que los veterinarios no podamos trabajar con nuestro criterio clínico poniéndonos dificultades para administrar los antibióticos en los tratamientos que creemos convenientes".

"Esto se llama democracia. Y las manifestaciones se piden, son legales y se hacen. Lo que sí tengo claro es que que les aten las manos a los veterinarios es un grave problema para la salud global", ha dicho.

Por tanto, ha vuelto a recordar que el martes, a las 10:30 horas en el Ministerio de Agricultura "para pedirle a los que teóricamente nos rigen, que dejen de hacer imbecilidades y dejen trabajar a los profesionales".