REGULACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS PARA ANIMALES

Carlos Rodríguez: "Que le aten las manos a los veterinarios es un grave problema para la salud global"

El presentador de 'Como el perro y el gato' se pronuncia así sobre la nueva regulación de medicamentos para animales contra la que hay convocada una manifestación la próxima semana ante el Ministerio de Agricultura.

M.P.

Madrid |

Carlos Rodríguez: "Que le aten las manos a los veterinarios es un grave problema para la salud global"

El Comité de Crisis Veterinario ha convocado este martes 18 de noviembre a las 10:30 horas una manifestación frente al Ministerio de Agricultura en favor de sus competencias para establecer tratamientos, la derogación del Real Decreto 666/2023 y de una "ley justa" del medicamento veterinario, en el marco de la regulación que fija la UE.

Sobre esto, ha opinado el veterinario y presentador de 'Como el perro y el gato', Carlos Rodríguez, que ha defendido la asistencia a dicha manifestación para cualquier persona que "quiera a los animales" en protesta por la legislación "du merde": "Para que los veterinarios no podamos trabajar con nuestro criterio clínico poniéndonos dificultades para administrar los antibióticos en los tratamientos que creemos convenientes".

"Esto se llama democracia. Y las manifestaciones se piden, son legales y se hacen. Lo que sí tengo claro es que que les aten las manos a los veterinarios es un grave problema para la salud global", ha dicho.

Por tanto, ha vuelto a recordar que el martes, a las 10:30 horas en el Ministerio de Agricultura "para pedirle a los que teóricamente nos rigen, que dejen de hacer imbecilidades y dejen trabajar a los profesionales".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer