Carlos Alsina plantea "otra opción" sobre el cambio de hora: "Tener varios horarios en España como en EEUU"

El debate generado por el cambio de hora ha puesto encima de la mesa diferentes opciones para sustituir el cambio bianual. En este caso, Carlos Alsina ha planteado en la tertulia de 'Más de uno' otra opción para el cambio de hora.

¿Tener varios husos horarios en España?

Mientras que unos apuestan por dejar uno de los dos horarios, bien el de verano o el de invierno, también hay otra opción que ahora se contempla como posible: la de tener diferentes husos horarios en España. Es decir, adoptar el sistema de EEUU.

¿Cuántos husos horarios hay en EEUU?

La legislación de EEUU recoge un total de nueve zonas horarias que incluyen también los territorios no incorporados, como: Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Samoa Americana, Guam y las Islas Marianas. Alsina ha propuesto este modelo como una "posible" solución al debate eterno de cuál es el huso horario que debería adoptar España.

Ante esta propuesta planteada por Alsina, los tertulianos creen que no sería posible porque no hay tanta distancia entre una costa y otra como existe en EEUU.

Debate entre el horario de invierno y verano

Por un lado están los que defienden mantener el horario de invierno porque favorece más "el descanso, la productividad laboral y el rendimiento escolar" y sostienen que una mayor cantidad de luz matutina es óptima para la salud. Otros, apuestan por el horario de verano para aprovechar más las horas de luz y ahorrar energía.

La hora actual de la Península

La hora actual en la península Ibérica es la misma que la existente en Alemania y Polonia, que "no es la que le corresponde" pero se utiliza desde 1940.

Sin embargo, por su posición geográfica respecto al meridiano de Greenwich la hora oficial de Madrid debería ser la misma que la de Londres y Lisboa.