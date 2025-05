Carlos Alsina ironiza sobre la polémica de Eurovisión: "Quiero romper una lanza por la independencia de las televisiones públicas..."

La victoria de Israel en el televoto en Eurovisión ha generado una enorme polémica. Tanto, que hasta RTVE ha reclamado que se audite el resultado de lo que vota el pueblo.

Melody representa a Radiotelevisión Española, no a España

Carlos Alsina ha analizado en su programa la polémica y el papel de RTVE sobre la participación de Israel en el concurso.

"RTVE explicó a sus espectadores que Israel no debería participar, en castigo por la matanza de Gaza, y que su cantante había sido elegida por ser superviviente de la matanza de Hamás y, sin embargo, los espectadores le dieron la máxima puntuación precisamente a Israel. Qué cosas. En Bélgica, donde la tele ni siquiera emitió la actuación israelí -ahí le han ganado a TVE en compromiso-, los espectadores también le dieron la máxima puntación a Israel", explica.

La independencia de las televisiones públicas

"Yo quiero romper una lanza por la independencia de las televisiones públicas de sus respectivos gobiernos. ¿Se supone que la televisión israelí es el gobierno israelí?", se pregunta Alsina.

Además, el periodista defiende que Eurovisión es un concurso que trata de las cualidades musicales y que no es un concurso de países, sino de televisiones públicas: "Eurovisión no es un concurso de países, es un concurso de televisiones públicas de esos países. Melody representa a Radiotelevisión Española, no a España".

"En Eurovisión no deben permanecer consideraciones políticas o de con quién vas en un conflicto sino únicamente las musicales", asegura.